Echtgenote Omtzigt niet herkiesbaar voor CDA bij lokale verkiezingen

CDA-gemeenteraadslid Ayfer Koç, de vrouw van Pieter Omtzigt, stelt zich bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw verkiesbaar voor het CDA. Dat schrijft zij zondagavond op Twitter. Koç maakt wel haar huidige termijn als raadslid in Enschede af.

„De afgelopen elf jaar ben ik met veel passie en plezier raadslid geweest. De vraag is of ik met evenveel enthousiasme door kan gaan”, schrijft Koç in haar verklaring. „De afgelopen tijd was echter door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA ook een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin.” Koç heeft nog niet bekend gemaakt wat haar plannen na de verkiezingen zijn.

Haar echtgenoot en Kamerlid Pieter Omtzigt vertrok in juni bij het CDA. Hij zat de afgelopen maanden ziek thuis, maar keert binnenkort terug in de politiek, voorlopig als onafhankelijk parlementariër. Afgelopen april hekelde Ayfer Koç „de arrogantie van de macht”, waarbij zij haar pijlen expliciet op demissionair premier Mark Rutte (VVD) richtte. Hij wilde doorregeren ondanks een motie van afkeuring die hij kreeg op 1 april. De demissionair premier hield eerder vol niet met de verkenners te hebben gesproken over een ‘functie elders’ voor Omtzigt, maar bleek dit toch wel te hebben gedaan.

Sinds 2010 in de raad

Ayfer Koç werd in 2010 voor het eerst gekozen als CDA-gemeenteraadslid in Enschede. De eerstvolgende stembusgang is in maart 2022. Omdat zij tot die tijd aanblijft als raadslid blijft ze ook lid van de vertrouwenscommissie die toeziet op de benoeming van een nieuwe Enschedese burgemeester.

CDA-afdelingsvoorzitter Laura Pierik liet in een verklaring weten alle begrip te hebben voor Koç’ beslissing. „Er is bij iedereen enorm respect voor de manier waarop ze ook de afgelopen maanden door is gegaan als raadslid voor het CDA-Enschede, ondanks de complexe landelijke situatie”, aldus Pierik.