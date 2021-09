De zoomer en zijn Instagram-pastiche

Een foto van een tosti met daarop de tekst: ‘Zou je dit eten voor 18 miljard dollar?’ Een kadertje met een hartje en het statement ‘geef mentale gezondheid weer een stigma’. De afbeeldingen zijn het perfecte voorbeeld van een meme-trend die sinds aanvang van de pandemie Instagram overspoelt. Het gaat om absurde foto’s, video’s en reacties van bedenkelijk allooi. Erin worden berichten belachelijk gemaakt die veelvuldig op sociale media voorbijkomen. Denk aan korrelige screenshots van tenenkrommende Tumblr-berichten uit de jaren tien of volledig willekeurige foto’s met quasi-inspirerende teksten die kant noch wal raken.

Afgelopen juli toonde de 57-jarige Amerikaanse zangeres Courtney Love op Instagram haar liefde voor dergelijke memes. „Veel mensen begrijpen gen Z niet”, schreef de zangeres die de meme-trends nauwgezet volgt. „Ik denk dat ze grappiger is dan iedere andere generatie die ik ooit heb gekend.” Bij het bericht deelde de weduwe van Nirvana-zanger Kurt Cobain een serie memes vol onzinnige teksten, afgebeeld op evenzo onzinnige foto’s. Eén daarvan was een luchtfoto in lage resolutie met daarop de tekst: ‘Wees zo’n controversiële ziel dat Mark Zuckerberg je dood wil’. In haar bericht noemde ze favoriete accounts, zoals On_a_downward_spiral en Botoxqueen1968.

Die absurdistische accounts hadden lange tijd de mobieltjes van een kleine groep liefhebbers als exclusief leefgebied. Het bericht van Love bracht daar verandering in. Grote nieuwsmedia zoals The New York Times, Vice en Vox besteedden aandacht aan de trend, in een poging om die raadselachtige ‘zoomers’ waaruit Gen Z bestaat beter te begrijpen. De pandemie deed deze pagina's alleen maar verder groeien. Het aantal volgers van On_a_downward_spiral, het bekendste ‘shitpost’-account, zoals ze zichzelf noemen, verdubbelde in de afgelopen zes maanden tot een half miljoen. Cas, de achttienjarige eigenaar van het account Botoxqueen1968 en woonachtig in de VS, vertelt in een e-mail dat haar account pas sinds de zomer van 2020 op openbaar staat. Ze heeft nu meer dan honderdduizend volgers.

„De zoomer wordt dagelijks gebombardeerd met informatie op sociale media en moet daar maar mee zien te leven. En dus berooft de zoomer woorden van hun betekenis,” analyseert Marc Tuters, docent nieuwe media aan de Universiteit van Amsterdam. De shitposts waarmee ze dat doen leveren in feite kritiek op platforms als Instagram. „Je ziet meteen dat de content is gemaakt door mensen die heel goed weten hoe het medium werkt en die de Instagram-cultuur heel goed kennen”, vult Dick Zijp aan, humoronderzoeker aan dezelfde universiteit. Daarom kunnen deze jongeren dus ook Instagram op de hak nemen, meent hij.

Het succes van de shitposts is vooral te wijten aan de jongeren die zich kunnen herkennen in de memes en de pandemie hebben doorgebracht op Instagram. „Mijn pagina is gebaseerd op comedy, maar de grappen zijn gebaseerd op mijn eigen leven,” vertelt Cas. Het account Lifes.a.bender wordt gerund door de twintigjarige Mia Morongell uit de VS. Ze omschrijft haar berichten als „vaak ordinaire grappen” over het leven van een „20-jarig meisje in de moderne tijd”.

Door in de memes te spelen met betekenisloosheid, baant de jonge generatie zich een weg door de information overload. Het is dan ook precies die chaos van de moderne tijd die uiteindelijk aan kritiek onderworpen wordt, middels het maken en verspreiden van doelbewust betekenisloze content.