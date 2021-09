Lockdown hoofdstad Nieuw-Zeeland met week verlengd

Lockdown Nieuw-Zeelandse stad Auckland met week verlengd

De Nieuw-Zeelandse stad Auckland blijft nog zeker een week langer in strikte lockdown. Premier Jacinda Ardern verlengde maandag de maatregelen tot minstens 21 september, meldt persbureau Reuters. Maandag werden 33 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Nieuw-Zeeland, alle in Auckland.

De Delta-variant zorgt voor een snellere verspreiding van het coronavirus in het streng afgegrendelde Nieuw-Zeeland. Alle nieuwe besmettingen waren met deze variant. De cijfers van maandag waren hoger dan die van het weekeinde, toen zaterdag 23 en zondag twintig nieuwe gevallen werden vastgesteld.

Nieuw-Zeeland wist maandenlang vrijwel geheel virusvrij te blijven, tot een uit Australië overgekomen Delta-variantbesmetting in augustus het land in een nieuwe lockdown stortte. Auckland is grotendeels afgesloten van de rest van Nieuw-Zeeland, waar minder stringente coronamaatregelen van kracht zijn.