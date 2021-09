China’s volgende stap in strijd tegen big tech: betaalapp Alipay moet opgesplitst worden

Het wordt de laatste weken in rap tempo duidelijker op welke manier China de macht van zijn private bedrijven wil breken. Volgens bronnen van de Financial Times wil de overheid dat Alipay, de in China alomtegenwoordige betaalapp, wordt opgesplitst in meerdere apps. Daarbij komt betalen los te staan van de verstrekking van microkredieten.

De data die Alipay verzamelt, moeten volgens de plannen worden ondergebracht bij een nieuw op te richten bedrijf dat deels eigendom wordt van de overheid. Staatsbedrijven uit de provincie Zhejiang, waar Alipay is gevestigd, krijgen een meerderheid van de aandelen in handen. Daarmee krijgt de staat een doorslaggevende stem, niet alleen in beleidsbeslissingen, maar ook in de manier waarop er met gebruikersdata wordt omgegaan.

Het idee is dat er een aparte app komt voor het aanvragen van kleine kredieten en dat die aanvragen door de nieuwe aandeelhouders gezamenlijk worden beoordeeld. Tot nu toe was het krijgen van kleine kredieten een kwestie van seconden, het gebeurde binnen de app van Alipay zelf. Alipay nam de kredietbeslissingen automatisch, op basis van alle betaal- en andere relevante gegevens die de app toch al had van de gebruiker.

Nu wordt het proces mogelijk trager, onaantrekkelijker en bureaucratischer. En de overheid kijkt direct mee bij de kredietverstrekking. Vorig jaar had Alipay – dat een miljard gebruikers heeft – al 10 procent van alle kredietverstrekking in China in handen, de hypotheekmarkt niet meegerekend. Dit tot schrik van de centrale overheid. Het is ook de kredietverstrekking, niet de betaalservice, die voor Alipay het meest interessant is: daar zit de groei en de winst.

Alipay is een dochteronderneming van Ant Group, het bedrijf van de in ongenade geraakte ondernemer Jack Ma. Aandelen Alibaba, het e-commercezusje van Ant Group, daalden maandag op de beurs van Hongkong aanvankelijk 5,9 procent in waarde. Alibaba is sinds begin dit jaar al bijna een derde van zijn waarde verloren in reactie op een serie overheidsmaatregelen gericht op het inperken van de macht van private bedrijven.

Zeer grote bedrijven

Het gaat vooral om zeer grote bedrijven die beschikken over uitgebreide databestanden. Bijvoorbeeld de bemiddelaar van taxiritten Didi Chuxing, die zo’n 90 procent van alle taxiritten in China faciliteert, maar ook maaltijdbezorger Meituan en andere internetgiganten zoals Alibaba’s grootste concurrent Tencent. Ook Meituan en Tencent daalden maandag op de beurs in waarde.

De overheid heeft een aantal bezwaren tegen de techbedrijven. De toegang die privébedrijven hebben tot enorme databestanden is het eerste. Data zijn in de ogen van de overheid niet alleen dé brandstof voor toekomstige groei, ze zijn ook onmisbaar voor het bouwen van een datagestuurde autocratie. Daarom moeten die data in staatshanden zijn, of in elk geval onder direct staatstoezicht worden gebracht.

Daarnaast moet de financiële sector onder streng overheidstoezicht staan, omdat er anders leningen kunnen worden verstrekt die niet of onvoldoende gedekt zijn door staatsbanken. Verder vindt de Chinese overheid het onwenselijk dat de welvaart zich via private bedrijven steeds meer concentreert in de handen van privépersonen die puissant rijk worden, terwijl de rest van de bevolking achterblijft. Daarom worden bedrijven gestimuleerd iets terug te geven aan de maatschappij door middel van liefdadigheid.

Ook grote projectontwikkelaars en private aanbieders van bijlessen liggen onder vuur. Zo staat Evergrande, de op een na grootste vastgoedontwikkelaar van China, bijna op omvallen. Maandag werd bovendien bekend dat de Amerikaanse investeerder Blackstone afziet van de overname van de Chinese vastgoedwikkelaar Soho. Daardoor verloren aandelen Soho in Hongkong 40 procent van hun waarde. De koop ketste volgens ingewijden af omdat de Chinese overheidsorganisatie die dergelijke overnames moet goedkeuren in het huidige politieke klimaat niet meer bereid lijkt die goedkeuring te verlenen.