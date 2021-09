Chaos en mismanagement rond Europese subsidies in Limburg

De verdeling van Europese subsidies in de Euregio Maas-Rijn heeft jarenlange achterstanden opgelopen door mismanagement en een administratieve chaos bij de provincie Limburg. Van de 96 miljoen euro die beschikbaar was voor de periode 2014-2020 is nog maar 39 miljoen euro verdeeld. Geld dat niet besteed wordt, moet terug naar Brussel.

De Interreg Euregio Maas-Rijn – het gebied rond Maastricht, Hasselt, Luik en Aken – is één van de zestig grensregio’s in Europa. De Europese Commissie geeft zulke grensregio’s subsidie voor grensoverschrijdende projecten. Dat geld wordt in de Euregio Maas-Rijn verdeeld door de provincie Limburg.

De provincie ontving afgelopen jaren een stapel klachtbrieven over de uitvoering van het programma. NRC heeft er kopieën van. Rode draad: de communicatie tussen aanvragers en het subsidiebureau verloopt stroef, besluiten worden genomen en alsnog teruggedraaid, en halverwege projecten worden de regels voor verantwoording aangepast. Het leidt tot onvrede bij projectpartners en tot een stuwmeer van projecten die wachten op goedkeuring.

De regio Wallonië-Brussel klaagde in mei 2018 over uitblijvende betalingen. De Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Leuven zagen dat jaar een „overregulering” die het „bijzonder moeilijk” maakt om aan het programma te blijven meedoen. De Duitstalige regio Ost-Belgiën was boos vanwege „ondragelijke vertragingen”.

Al in 2018 wees de Europese Commissie de provincie Limburg per brief op „aanhoudende problemen”. Een jaar later was er nog steeds kritiek vanuit Brussel, blijkt uit een brief van eind 2019. De Commissie had het over „een ernstige tekortkoming”.

Belangenconflict

Verantwoordelijk voor de problemen is Mark Vos. Hij is als coördinator de hoogste uitvoerende functionaris van de Euregio Maas-Rijn. Vos erkent dat er problemen zijn: „Die brieven zijn er inderdaad. Maar het subsidieprogramma was al vertraagd toen ik coördinator werd. We hebben veel moeten corrigeren. Maar ik zie wel vooruitgang.”

De Vlaming Mark Vos is behalve ambtenaar van de provincie Limburg ook burgemeester van het Belgisch-Limburgse Riemst, een buurgemeente van Maastricht. In de brieven van de Europese Commissie wordt hij gewezen op belangenconflicten bij de beoordeling en uitvoering van projecten. Een zwak punt is „de dubbele rol” van partners die tegelijkertijd projecten beoordelen en goedkeuren.

Een potentieel belangenconflict doet zich ook voor rond de dubbelrol van Vos. Als burgemeester van een gemeente in de Euregio gaat hij tegelijkertijd over verdeling van subsidies in diezelfde Euregio. De gemeente Riemst was subsidieontvanger in vorige programmaperiodes en kan dat in het lopende en toekomstige programma opnieuw zijn. Vos is ook prominent lid van de politieke partij CD&V, waarvan zusterorganisaties vzw Familiehulp en ACV Limburg via hem subsidies ontvangen voor projecten.

Vos: „Er kan een spanningsveld zijn, maar ik denk niet dat een conflict mogelijk is.” Volgens Vos is er een procedure om belangenvermenging te voorkomen.

