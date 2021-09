Afgelopen kwartaal hoogste ziekteverzuim in zorgsector sinds 2003

Het ziekteverzuim in de zorg- en welzijnssector lag in het tweede kwartaal van 2021 met 6,5 procent hoger dan het sinds 2003 heeft gelegen. Het percentage betekent dat werknemers per honderd werkdagen 6,5 dag ziek waren, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland, over alle bedrijfstakken genomen, lag in het tweede kwartaal van dit jaar op 4,7 procent.

Binnen de zorgsector lag het ziekteverzuim met 7,9 procent vooral hoog onder werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In de gehandicaptenzorg was het ziekteverzuim 7,2 procent. Het verzuim onder huisartsen lag een stuk lager, op 5,3 procent, maar is in een jaar tijd wel hard gestegen. Zo lag het ziekteverzuim bij huisartsen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden nog op 4,6 procent. De grootste stijging werd genoteerd bij de kinderopvang, waar het verzuimpercentage met 1,1 procent steeg van 5,8 procent naar 6,9 procent.

In de hele zorgsector steeg het ziekteverzuim in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 met 0,4 procentpunt. Of er een relatie is met de coronapandemie is volgens het CBS niet vast te stellen. Al sinds 2013 stijgt het ziekteverzuim in de zorg- en welzijnssector, blijkt uit de kwartaalcijfers.

