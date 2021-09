Spanje zet militairen in tegen bosbranden, 2.500 inwoners geëvacueerd

Spanje heeft zondag militairen ingezet om te helpen met het blussen van bosbranden die al zeker vier dagen woeden in het zuidoosten van het land. Dat melden Spaanse media. Zeker 2.500 inwoners van verschillende plaatsen in de provincie Málaga zouden de afgelopen dagen al geëvacueerd zijn. Ook zou één brandweerman of -vrouw zijn omgekomen als gevolg van het vuur.

Momenteel zou zeker zevenduizend hectare bos verwoest zijn door de brand. Voordat de krijgsmacht werd ingezet, waren al driehonderd brandweerlieden in de weer om de brand te bestrijden, evenals 41 blusvliegtuigen. Volgens Alejandro García, adjunct-directeur van het regionale departement van bosbrandbestrijding, is de brand zo groot geworden door een combinatie van hitte, droogte en harde wind. „De kracht en de sterkte van deze brand is ongebruikelijk voor wat we in ons land gewend zijn”, aldus García.

Het zuiden van Europa werd eerder deze zomer al opgeschrikt door bosbranden. Met name Italië, Griekenland en Turkije kampten met extreme hitte, droogte en bosbranden. In Turkije kwamen daarbij zeker negen mensen om het leven, in Griekenland zeker twee. Op het Italiaanse eiland Sicilië werd in augustus een Europees hitterecord gemeten: het werd daar 48,8 graden. De hittegolf kreeg de naam Lucifer.