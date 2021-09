Medvedev verrast en verslaat Djokovic op US Open

De Rus Daniil Medvedev heeft de US Open gewonnen. In New York versloeg de nummer twee van de wereld Novak Djokovic in drie sets. Indien de Serviër had gewonnen, zou hij de eerste mannelijke tennisser sinds 1969 zijn geweest die alle vier de grand slamtoernooien in één kalenderjaar won. Daarnaast was de 34-jarige Djokovic bij winst Rafael Nadal en Roger Federer gepasseerd op de ranglijst van gewonnen grandslams.

Al vanaf het begin bleek dat Medvedev niet de intentie had Djokovic die eer te gunnen. De Rus was onverstoorbaar en brak Djokovic gelijk in de eerste set. Gesteund door het publiek probeerde de nummer één terug te komen, maar Medvedev bleek niet van zijn stuk te brengen en liet Djokovic de fouten maken.

Na eerder in 2019 de finale van de US Open te hebben verloren en begin dit jaar de finale van de Australian Open, notabene van Djokovic, won Medvedev in New York zo zijn eerste grandslam. De enige set die de 25-jarige Rus dit toernooi weggaf was in de kwartfinale, toen hij de Nederlander Botic van de Zandschulp uitschakelde.

De mogelijkheid geschiedenis te schrijven leek zwaar op de schouders van Djokovic te liggen. Hij was in de voorlaatste game al in tranen uitgebarsten. De wedstrijd, die de Serviër eerder had betiteld als „wedstrijd van zijn leven”, werd er een die hij snel zal willen vergeten.

Lees ook:De jacht op het hoogst haalbare: in één jaar alle grandslamtoernooien