Iran en VN-atoomagentschap maken afspraken over nucleair toezicht

Iran heeft afspraken gemaakt met de het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties over bewegingscamera’s op nucleaire locaties in het land. De toezichthouder mag volgens de afspraken geheugenkaarten in de camera’s vervangen en de opslagmedia blijven gebruiken. ​Dat maakt de nucleaire VN-toezichthouder IAEA zondag bekend in een verklaring.

Dit weekeinde sprak een Iraanse delegatie met IAEA-topman Rafael Grossi, met als achterliggend doel om het uit 2015 daterende nucleaire akkoord nieuw leven in te blazen. De gesprekken tussen de Verenigde Staten, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk, de Europese Unie en Iran verlopen moeizaam. De Iraanse delegatie wil dat de onder Donald Trump ingevoerde economische sancties van tafel gaan. Onder Trump stapte de VS in 2018 uit het akkoord; zijn opvolger Joe Biden wil de afspraken herinvoeren.

Uranium

In de afgelopen maanden heeft Iran het westen verschillende keren geprovoceerd. In juni liet Iran aan het atoomagentschap weten dat het land is begonnen met voorbereidingen voor de uitbreiding van faciliteiten voor het verrijken van uranium. De Iraanse vicepresident Ali Akbar Salehi kondigde aan een centrum voor de productie van centrifuges te openen op een locatie waar voor het akkoord ook al uranium werd verrijkt.

Iran stelde dat de handelingen niet in strijd zouden zijn met dat akkoord. Een eerder Iraans voornemen om uranium te verrijken tot 20 procent zuiverheid in Fordo, zou volgens de IEAE wel een schending betekenen van het akkoord. Volgens het pact mag uranium worden verrijkt tot een zuiverheid van 3,67 procent. Het Aziatische land maakte niet bekend wanneer het wilde beginnen met die activiteiten.