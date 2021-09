In Italië gaat bijna alles verkeerd voor Verstappen

Het was een lange, eenzame wandeling voor Max Verstappen, nadat hij eenmaal uit zijn wrak was gestapt. Moederziel alleen, een minutenlange gang langs de halflege tribunes van het Autodromo Nazionale di Monza, terug naar de basis van zijn team, Red Bull. Het contrast met het oranjefeest in Zandvoort, een week eerder, kon niet groter.

Even daarvoor was Verstappen keihard gecrasht – met en óver zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Voorvleugel diep in het grind, de achterbanden op de halo boven de helm van Hamilton. „Hij liet me geen ruimte”, klonk het verschillende keren verontwaardigd uit de mond van de Nederlander. Tot overmaat van ramp kreeg Verstappen enkele uren na de Grand Prix van Italië te horen dat hij bij de start van de volgende race, over twee weken in Sotsji, drie plaatsen naar achteren wordt gezet.

Zege voor Daniel Ricciardo

De zege op Monza was uiteindelijk voor de Australiër Daniel Ricciardo, die het onverwachte cadeau extatisch vierde namens zijn team, McLaren. Tweede werd zijn Britse ploeggenoot Lando Norris. Het was de eerste Formule 1-zege voor McLaren sinds 2012 (Jenson Button in Brazilië), en voor het eerst sinds 2010 (Hamilton en Button in Canada) dat de Britse renstal de eerste twee plaatsen innam.

In het seizoen 2021 lijkt alles anders. Onvoorspelbaarder dan in jaren – vol drama, met wekelijks nieuwe verrassingen. De wekelijkse clashes tussen Verstappen en Hamilton – en de regelmatige crashes – zijn telkens nieuwe hoofdstukken in het meeslepende verhaal van de twee snelste coureurs van dit seizoen. De kopmannen van Red Bull en Mercedes hadden het al vaker met elkaar aan de stok, met ‘Silverstone’, eind juli, als voorlopig dieptepunt. Althans, vanuit het perspectief van Verstappen. Toen reed Hamilton Verstappen van de baan, won zijn thuisrace en vierde dat uitbundig met zijn fans. Verstappen, die bij die crash lichtgewond raakte en naar het ziekenhuis moest voor controle, noemde de reactie van Hamilton toen „respectloos”.

De gemoederen waren zondagmiddag op Monza beduidend minder verhit; vermoedelijk omdat beide kemphanen deze keer puntloos bleven en er niets veranderde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hamilton vond dat hij niets verkeerd had gedaan en noemde de crash „ongelukkig”. Verstappen hield vol dat Hamilton hem te weinig ruimte had gegeven in de bocht. „Ik probeerde buitenom te gaan, maar hij bleef me maar de hele tijd afknijpen”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. „Ik heb gewoon niet genoeg ruimte om die bocht te maken. Daardoor gingen we er allebei af. Je moet met twee man door die bocht komen, maar als eentje niet wil meewerken houdt het op.” Maar de stewards oordeelden dat Verstappen had moeten inhouden omdat hij voor de bocht achter Hamilton had gereden.

Los van de crash was Verstappen ook ronduit ontevreden. „Er waren heel veel dingen die niet goed waren van onze kant. Ik had een slechte start, en onze strategie was ook slecht. Daar gaan we allemaal naar kijken, net als de slechte pitstop. Normaal zijn we daar heel goed in.”

Verstappen zag zijn voorsprong in het klassement op Hamilton wel met twee punten groeien tot vijf, op basis van zijn tweede plaats in de kwalificatierace, zaterdag. Die sprint leverde Verstappen twee punten extra op.

Geen vruchtbare grond

Monza, de temple of speed genoemd vanwege de lange rechte stukken en de hoge snelheden die er worden gehaald, is voor Verstappen nooit vruchtbare grond geweest. Nimmer haalde hij er het podium, een vijfde plaats was tot nu toe het hoogst haalbare. En ook dit keer werd het voor de leider in het WK-klassement, een week na zijn triomftocht langs de uitpuilende tribunes van Zandvoort, geen weekend om lang bij stil te staan.

Hoewel Verstappen van poleposition had mogen starten ging er veel mis bij hem en bij Red Bull. Al direct bij de start werd hij gepasseerd door Ricciardo. Maar bij de pitstop van Verstappen, kort na Ricciardo, ging van alles mis bij de bandenwissel van Red Bull Racing. Door problemen bij een voorband duurde die ruim elf seconden, waar iets meer dan twee seconden de norm is bij de Oostenrijkse renstal. Daar was de race feitelijk al verloren voor Verstappen.