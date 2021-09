Gouden Leeuw voor Frans abortusdrama L’événement

Het Franse abortusdrama L’événement heeft zaterdag de Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië gewonnen. De jury onder leiding van de Koreaanse regisseur Bong-Joon Ho kende de hoofdprijs unaniem toe aan de film van Franse regisseur Audrey Diwan.

L’événement is gebaseerd op een autobiografische roman van Annie Ernaux. De film gaat over studente Anne die in de vroege jaren zestig op zoek is naar een abortus, maar stuit op een muur van onwil en onbegrip. Abortus was destijds in Franrijk zowel streng verboden als een groot maatschappelijk taboe. Diwan is de zesde vrouw in de 78-jarige geschiedenis van het festival die de hoofdprijs krijgt toegekend in Venetië.

De Zilveren Leeuw (tweede prijs) ging naar de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino voor È stata la mano di Dio; een autobiografische film over zijn jeugd in de jaren tachtig in Napels. De Juryprijs (derde prijs) was voor Michelangelo Frammartino en zijn opmerkelijke semi-documentaire Il Buco; over een afdaling naar een van de diepste grotten ter wereld in de zuidelijk gelegen Italiaanse regio Calabrië.

De prijs voor beste regie ging naar Jane Campion voor haar broeierige western The Power of The Dog, waarin macho-cowboy Benedict Cumberbatch zijn naasten terroriseert. Debuutfilm The Lost Daughter van Maggie Gyllenhaal, naar een boek van Elena Ferrante, kreeg de prijs voor beste scenario. Met prijzen voor Sorrentino, Campion en Gyllenhaal had Netflix een gelukkige avond; hun films zijn producties van de streamingdienst.

Inhaalslag

De prijs voor beste actrice ging naar Penélope Cruz voor haar rol als een vrouw die op latere leeftijd moeder wordt in Madres Paralelas van regisseur Pedro Almodóvar. De prijs voor beste acteur ging opvallend naar de Filippijnse acteur John Arcilla voor zijn hoofdrol in het misdaaddrama On the Job: The Missing 8; eigenlijk een televisieproductie voor HBO Assia. Beste nieuwkomer is acteur Filippo Scotti, die een versie van de jonge Sorrentino speelt in zijn zeer persoonlijke È stata la mano di Dio.

Van de acht prijzen die de jury te vergeven had gingen er vier naar een vrouw. De jury van de competitie bestond uit vier vrouwen (Chloé Zhao, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon) en drie mannen (Bong Joon-Ho, Saverio Costanzo, Alexander Nanau). Venetië is zo volop onderdeel van de inhaalslag die in de filmwereld sinds #MeToo gaande is om tot een betere balans tussen mannen en vrouwen te komen.