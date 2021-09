Franciscus vraagt Orbán om open beleid

In nauwelijks verholen kritiek op de Hongaarse premier Viktor Orbán riep paus Franciscus de Hongaren zondag op om „de armen voor iedereen te openen” en waarschuwde hij dat „in Europa en elders de dreiging van anti-semitisme nog steeds op de loer ligt”.

De paus bracht een bezoek van een paar uur aan Hongarije en reisde aan het einde van de dag door naar Slowakije, waar hij drie dagen blijft. Dat hij zo kort in Hongarije was, wordt gezien als een signaal aan Orbán. Oproepen van de paus om ruimhartig vluchtelingen en migranten op te vangen, staan lijnrecht tegenover de afwijzende opstelling van Orbán, ook in Europees overleg. ’s Ochtends sprak Franciscus ongeveer veertig minuten met Orbán. De Hongaarse premier schreef op Facebook dat hij de paus had „gevraagd het christelijke Hongarije niet te laten verkommeren”.

In een toespraak tot christelijke en joodse leiders na deze ontmoeting zei Franciscus dat „niet mag worden toegestaan dat de lont van het anti-semitisme blijft branden”. Orbán is verweten dat zijn felle en voortdurende aanvaringen met George Soros, de steenrijke Hongaars-Amerikaanse zakenman die veel democratiseringsprojecten steunt, mede een anti-semitische achtergrond hebben. Orbán heeft dat „absurd” genoemd.

De paus was in Boedapest om de afsluiting bij te wonen van een religieus congres. In de preek tijdens een mis die werd bijgewoond door vele tienduizenden gelovigen, zei Franciscus dat het christelijke geloof een open opstelling tegenover anderen met zich meebrengt.

Orbán heeft zich juist vaak geprofileerd als een van de weinige verdedigers van christelijke waarden in Europa, waarbij hij zich ook afzet tegen moslims. (NRC)