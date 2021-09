‘Fedora’ is weldadig weerzien van de ZaterdagMatinee

Een stormachtig applaus van de musici op het podium voor het publiek in de zaal tekende de jubelstemming bij de opening van het nieuwe seizoen voor de ZaterdagMatinee in het Concertgebouw. Eindelijk, eindelijk mocht er weer voor publiek gespeeld worden.

Op het programma stond de relatief onbekende veristische opera Fedora van Umberto Giordano. Niet per se een miskend meesterwerk: zoals de dirigent na afloop toegaf is Giordano is geen Puccini, en het libretto is tamelijk kolderiek. De rijke Russische weduwe Fedora ziet in de eerste acte hoe haar verloofde op een brancard fataal verwond zijn huis wordt binnengedragen. Wat volgt is een dramatisch detectiveverhaal. Fedora wordt verliefd op de moordenaar, Loris Ipanov, en even lijken ze samen geluk te vinden, maar door misverstand en bedrog ziet Fedora zich genoodzaakt om in de derde akte – het zal ook niet – zelfmoord te plegen.

In de bijrollen waren opvallend veel Nederlandse zangers gecast die stuk voor stuk uiterst verdienstelijk zongen, maar deze opera staat of valt bij de vertolking van de titelrol en die was bij de Armeense sopraan Lianna Haroutounian in vakkundige handen. Met veel vocale kracht en warmte gaf ze de arme Fedora overtuigend gestalte. De Italiaanse tenor Luciano Ganci, die kort van tevoren was ingevlogen als invaller, hield naast haar prachtig stand.

Het Radio Filharmonisch klonk onder de enthousiaste Giampaolo Bisanti mooi Italiaans, alleen het Omroepkoor kwam er met hun minimale bijdrage wat bekaaid van af. Puur hun aanwezigheid droeg bij aan de algehele feestvreugde. De gretigheid en overgave die voelbaar waren bij zowel de uitvoerenden als het publiek maakten het een weldadig weerzien van de ZaterdagMatinee.