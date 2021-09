FBI geeft document vrij over rol Saoedi-Arabië op 9/11

De Amerikaanse federale politie FBI heeft zaterdag een eerste, eerder geheim overheidsdocument vrijgegeven over de aanslagen op 11 september 2001. Het uit 2016 daterende stuk bevat informatie die de Verenigde Staten hebben verzameld over de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen. Nabestaanden van de slachtoffers willen al langer dat onderzoek wordt gedaan naar de rol van de oliestaat bij de aanslagen. Het document bevat geen doorslaggevend bewijs dat de regering van dat land inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld, meldt The New York Times (NYT).

Het dossier bevatte zestien pagina’s en is de eerste in een reeks documenten over 9/11 die in de komende zes maanden zal worden vrijgegeven. President Joe Biden heeft daar opdracht toe gegeven. Het bundeltje dat nu openbaar is gemaakt is volgens NYT „sterk geredigeerd” en bevat onder meer een vraaggesprek uit de burgerschapsaanvraag van een Saoedische man die op het consulaat in Los Angeles werkte uit 2015. In het document staat een samenvatting van de gesprekken die de man had met mensen „aanzienlijke logistieke ondersteuning” had geboden aan twee van de vliegtuigkapers, aldus de FBI.

Al sinds kort na de aanslagen werd er gespeculeerd over de mogelijke rol van Saoedi-Arabië. In 2002 weigerde de regering een 28 pagina’s tellend rapport openbaar te maken dat was opgesteld na een onderzoek naar de vermoede samenwerking tussen het koninkrijk de terroristen. In 2016 werd dit stuk alsnog vrijgegeven. Daaruit bleken toen meerdere verdachte ontmoetingen te zijn geweest tussen Saoedische hoogwaardigheidsbekleders. Ook zouden leden van het Saoedische koninklijk huis geld hebben overgemaakt aan mensen die in contact stonden met de vliegtuigkapers.

Saoedi-Arabië zelf heeft enige betrokkenheid altijd ontkent en noemt de aantijgingen „categorisch onjuist”. In het eindrapportage van de Amerikaanse commissie die onderzoek deed naar 11 september stond dat er geen aanwijzingen gevonden waren dat de Saoedische regering of hooggeplaatste ambtenaren persoonlijk Al-Qaida hebben gefinancierd.