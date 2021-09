Einde aan anderhalvemeterregel, ‘coronatoegangspas’ in horeca en cultuursector

Nederland moet gaan leren leven met het coronavirus. Met die boodschap gaat het kabinet dinsdag het einde aankondigen van een van de belangrijkste coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar: de anderhalve meter. Per 25 september hoeft die afstand niet langer in acht te worden genomen, meldden ingewijden zondag na afloop van het crisisberaad in het Catshuis.

Maar in cafés, bioscopen en mogelijk op andere drukke plekken zullen bezoekers vanaf dertien jaar wel vaker een ‘coronatoegangsbewijs’ moeten tonen: een vaccinatie-, test- of herstelbewijs. Met die min of meer nieuwe maatregel hoopt het kabinet de mogelijk negatieve effecten van het loslaten van de afstandsregel te compenseren en de twijfelaars te verleiden tot vaccinatie. Het betekent in de praktijk ook dat het leven voor gevaccineerden iets makkelijker gaat worden, en voor ongevaccineerden iets moeilijker.

Dinsdag zal het kabinet op een persconferentie meer details geven over de jongste besluiten. Volgens ingewijden zal er dan een oproep worden gedaan om elkaar na 25 september „zo veel mogelijk ruimte” te gunnen, ondanks het afschaffen van de ‘anderhalve meter’. Bovendien gaan niet alle ‘oude’ maatregelen van tafel: in het openbaar vervoer zal een mondkapjesplicht blijven gelden. Ook het thuiswerkadvies ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’ blijft waarschijnlijk van kracht.

Na 25 september blijft ook de vervroegde sluitingstijd van horeca gelden (vanaf middernacht). Discotheken zouden vanaf die datum in principe weer open kunnen, zolang ze zich houden aan de sluitingstijden. Het is „aan de nachtclubs zelf” om te bepalen of ze dat willen of niet.

Evenementensector

Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. Zaterdag eisten vele tienduizenden demonstranten in tien verschillende steden heropening van deze branche.

Lees ook: Verandert corona ooit een onschuldig verkoudheidsvirus?

Het eerdere idee van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) om horecabezoekers zelf te laten betalen voor eventuele testen lijkt al even van tafel, en het zou daar zondag in het Catshuis ook weinig over zijn gegaan.

Hoe dan ook: de straks geldende verplichting om coronatoegangsbewijzen paraat te hebben, zal naar verwachting op veel kritiek stuiten. Verschillende partijen geven aan dat ze dit toch als een vorm van ‘vaccinatiedwang’ zien. Zondag maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat het afziet van ‘vaccinatiepaspoorten’. Denemarken schafte het in april ingevoerde coronapaspoort dit weekeinde juist helemaal af, dankzij de hoge vaccinatiegraad (82 procent boven de twaalf jaar).

Gunstige coronacijfers

De Nederlandse coronacijfers lijken een grote versoepeling te rechtvaardigen. Het RIVM registreerde tussen zaterdagochtend en zondagochtend 2.129 meldingen van positieve coronatests, minder dan het weekgemiddelde. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en op IC-afdelingen nam in het weekend ook verder af, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

Lees ook: De huidige balans in de coronacijfers lijkt van korte duur

Toch is het kabinet er niet helemaal op gerust, zeker met het griepseizoen in aantocht. Van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder is nu 74 procent volledig gevaccineerd. Dat cijfer stijgt niet heel hard meer. De verwachting dat er na de vakantie een flinke stijging van het aantal besmettingen zou kunnen optreden, is niet uitgekomen, vertelde Hugo de Jonge vrijdag. „Dat is op zichzelf genomen goed nieuws en tegelijkertijd biedt dat geen zekerheid voor het najaar.” De minister wijst erop dat er nog steeds „een vrij grote groep is die geen immuniteit heeft opgebouwd”. Die mensen blijven kwetsbaar en kunnen later alsnog druk op de zorg gaan veroorzaken, waarschuwde hij.