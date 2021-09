Stekelige toon tussen Scholz en Laschet in verkiezingsdebat

De toon tussen de twee voornaamste concurrenten voor het kanselierschap, de sociaal-democraat Olaf Scholz (SPD) en christen-democraat Armin Laschet (CDU), wordt twee weken voor de verkiezingen steeds stekeliger.

Laschet had zaterdag op het congres van zusterpartij CSU gezegd dat de SPD sinds WOII „altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis” heeft gestaan – hij bedoelde sociaal-economisch, legde zijn team later uit. CSU-leider Markus Söder voorspelde dat een regering met linkse SPD’ers „een griezelkabinet” zou zijn. Waarop een SPD-voorman Laschet „een mini-Trump” noemde. En toen moest het tweede lijsttrekkersdebat zondagavond, het op een na laatste voor de Bondsdagverkiezingen op 26 september, nog beginnen.

De spanning loopt op. Volgens peilingenbureau Forsa heeft de SPD met 25 procent een ruime voorsprong op de CDU/CSU, die op 19 procent staat. In de hoop op een inhaalslag kiest Laschet de laatste dagen steeds meer het offensief.

In het tv-debat bekritiseerde Laschet sterk Scholz’ rol als minister van Financiën. In die hoedanigheid is Scholz verantwoordelijk voor de financiële toezichthouder BaFin, die jarenlang de miljoenenfraude bij financiële dienstverlener Wirecard over het hoofd zag. Vrijdag kwam naar buiten dat justitie onderzoek doet naar een douane-instantie. Deze zou witwaspraktijken, die in de miljoenen liepen, niet hebben gemeld bij de politie. Justitie deed daarop een inval in Scholz’ ministerie van Financiën – Scholz meende vervolgens dat ze hun vragen „ook schriftelijk hadden kunnen stellen”.

Op die punten viel Laschet Scholz hard aan; de voornaamste strategie dit debat leek te zijn om Scholz’ fouten uit te lichten. Scholz verweet op zijn beurt Laschet een valse voorstelling van zaken te geven, en bleef opdreunen welke verbeteringen hij bij de betreffende instanties had bewerkstelligd.

SPD met Die Linke?

Een ander terugkerend thema is de samenwerking met Die Linke, de partij die voortkomt uit de DDR-regeringspartij SED. Scholz en zijn SPD sluiten een coalitie met Die Linke niet uit, ook als die partij liever de blik op Rusland richt dan samenwerkt met de NAVO.

Met oog op die mogelijke coalitie positioneerde de CDU zich de afgelopen weken steeds nadrukkelijk als ‘burgerlijk’ en conservatief.

Toch stond Laschet in het debat een opmerkelijk progressieve migratiepolitiek voor. Hij zei dat Merkel in 2015 de juiste beslissing had gemaakt door de grenzen te openen – iets wat in de CDU als een gevoelig punt geldt, omdat het conservatieve deel zich er nooit in heeft kunnen vinden.