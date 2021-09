Een paar uur voor Nederland tegen Turkije speelde, las ik een open brief van de aanvoerder van het Finse elftal, Tim Sparv. Hij richtte zich tot alle spelers, trainers, voetbalfederaties, fans en journalisten en schreef: „Blijf alsjeblieft praten over het WK in Qatar.” „Waarom?”, vroeg hij en hij antwoordde zelf: „Omdat het werkt, en de arbeiders –vertrouw me – waarderen het.” Sparv heeft arbeiders in Qatar gesproken.

Vlak voor de wedstrijd liet ik de hond uit, de woorden van Sparv liepen mee. Die over hoe hij erop had vertrouwd dat een organisatie als de FIFA zaken wel goed zou uitzoeken voor ze een WK aan een land gaf. Over dat hij het wel raar had gevonden dat het grootste kampioenschap naar een piepklein, bloedheet, woestijnlandje was gegaan. Over zijn maat Riku Riski die weigerde naar een trainingskamp in Qatar te gaan en hoe dat Sparv de ogen hielp openen toen het eigenlijk al te laat was.

De brief zadelde mij op met de rotvraag voor de supporter: als je de corrupte toewijzing aan Qatar verwerpt en je wat arbeiders daar wordt aangedaan verafschuwt. Kun je dan vanuit je veilige luxeleventje wel naar dit WK gaan zitten kijken? Ik stelde de vraag in de voetbalappgroep.

De Hagenees antwoordde: „Er zijn vast andere manieren om een statement te maken”.

K. zei: „Hou maar een minuut stilte of zo.”

A.: „Doe maar 105 minuten.”

Een groepslid dat onvermeld wil blijven zei: „Kleed je maar in het zwart.”

De voorbeschouwingen begonnen, op de achtergrond zat in de Johan Cruijff Arena een oranje zee van supporters. Kleed je maar in het zwart. Ik zag WK-stadions voor me, gevuld met in het zwart geklede supporters. De bobo’s van de FIFA zouden verstoord hun butlers ontbieden: „Waarom dragen alle supporters zwart?”

„Ze willen laten weten dat ze het er niet mee eens zijn en een teken geven aan de arbeiders.”

„Die zijn toch al dood? Wat maakt het nou uit?”

„Het is een gebaar naar de naasten en naar hen die het wel overleefd hebben, maar ook zeker een middelvinger naar u.”

Minstens twee van onze appgroepleden keken gekleed in het zwart naar het afdrogen van Turkije. De groep bestaat uit overwegend ADO-supporters, dus Ajax kan, op dik verliezen na, nooit iets doen om daar vreugde te brengen.

Uitzondering hierop was zaterdag, toen bleek dat Ajax het idee van zwarte klederdracht tegen Qatar meteen had omarmd. Hoewel ze uit speelden tegen PEC Zwolle, droegen de Ajacieden het derde, voor Europese wedstrijden bestemde, zwarte shirt. Her en der wordt beweerd dat de KNVB dat eiste omdat de uit- en thuisshirts van Ajax en PEC teveel op elkaar zouden lijken. Dat is fake news. Net als Tim Sparv en voetbalsupporters die geven om mensenrechten en een betrouwbare FIFA, beseften ook de Amsterdammers dat ze te laat wakker waren geworden. Ajax speelde in het zwart om mee te doen met supporters van alle clubs en alle landen die zich tijdens WK-wedstrijden in het zwart zullen kleden om zo hun weerzin tegen Qatar 2022 te uiten.

Carolina Trujillo is schrijfster.