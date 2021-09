COC in Rotterdam besmeurd ‘in actie tegen lhbti-supportersvereniging’

Het kantoor van homobelangenorganisatie COC in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag besmeurd met graffiti, gelijkend op de actie tegen Feyenoords lhbti-supportersvereniging Roze Kameraden vorige maand. Dat meldt RTV Rijnmond zondag. Het COC heeft aangifte gedaan van discriminatie, vernieling en belediging. Op de muur van het gebouw staat „kk” – afkorting van scheldwoord ‘kanker’ – met daaronder een woord dat lijkt op „homo”.

De bekladding is ‘ondertekend’ met RJK, wat staat voor Rotterdam Jongeren Kern – een groep jonge Feyenoord-fanatiekelingen. Of zij daadwerkelijk achter de actie zitten is niet zeker, geen van de leden van de groep heeft zich daarover uitgelaten. Wel werd vorige maand brand gesticht bij de sportschool van de initiatiefnemer van een lhbti-vriendelijke Feyenoord supportersvereniging. Ook bij die brandstichting werd de tag RJK aangetroffen.

Roze Kameraden

Het COC is boos over het vandalisme. „Het kan niet anders dan dit te maken heeft met de oprichting van de Roze Kameraden”, zei de lokale COC-voorzitter Arjan Beune tegen RTV Rijnmond, verwijzend naar de inclusieve supportersvereniging. Roze Kameraden werd een maand geleden opgericht. Het is een van de weinige voetbalsupportersverenigingen speciaal gericht op lhbti’ers.

„De harde kern is er kennelijk niet van gediend dat er een fanclub wordt opgericht voor de leden van de lhbti-gemeenschap die toevallig fan zijn van Feyenoord en daar veilig naar het stadion willen gaan”, zegt vice-voorzitter van COC-Rotterdam Leon Houtzager tegen NRC. Hoewel het COC niet achter de supportersclub zit, heeft de organisatie die wel openlijk gesteund. „Kennelijk verdienen we daardoor bedreigingen en vernielingen.”

‘Feyenoord is voor iedereen’

Voor Remco Ravenhorst, voorzitter van de algemene Feyenoord supportersvereniging (FSV) De Feijenoorder, is nog helemaal niet zeker dat er Feyenoorders achter de actie zitten. „Dat is in elk geval niet het Feyenoord waar wij voor staan”, zegt Ravenhorst tegen NRC. Hij zegt dat ook FSV een inclusieve vereniging is „waar plek is voor alles en iedereen. Dus ook voor mensen met een andere geaardheid want dat doet er helemaal niet toe. Het gaat ons erom dat je voor Feyenoord bent.” Het oordeel over of de vandalen inderdaad supporters zijn wil Ravenhorst overlaten aan de autoriteiten. „Ik wil er niet over speculeren.”

De graffiti werd zondagochtend ontdekt door medewerkers van het COC. De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans heeft zijn steun betuigd. „Ik heb vanochtend gelijk stadsreiniging gevraagd deze bekladding vandaag nog weg te halen,” schrijft hij op Twitter. Inmiddels is de verf weer verwijderd. Vanuit Feyenoord is geen reactie gekomen en de club was op het moment van schrijven niet bereikbaar.