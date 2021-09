Verenigde Staten herdenken aanslagen van 9/11 twintig jaar na dato

De Verenigde Staten hebben zaterdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Precies twintig jaar geleden kaapten leden van terreurnetwerk Al-Qaida vier vliegtuigen om de aanslagen te plegen die bijna drieduizend mensen het leven kostten en ruim zesduizend mensen verwondden. De Amerikaanse president Joe Biden bezocht zaterdag de drie in 2001 getroffen rampplekken.

Biden was om 08.46 uur lokale tijd aanwezig bij een herdenkingsceremonie bij Ground Zero in New York, waar het eerste van twee vliegtuigen zich exact twintig jaar eerder in de meest noordelijke toren van het World Trade Center boorde. Later op de dag legde de president kransen in het dorp Shanksville in de staat Pennsylvania, waar een derde vliegtuig neerstortte. Tot slot bezocht Biden het Amerikaanse ministerie van Defensie in Virginia. Het laatste gekaapte vliegtuig crashte daar in de westervleugel van het Pentagon. Op geen van de drie locaties heeft de president een toespraak gehouden.

Lees ook: Na 9/11 werd ik ineens uitgemaakt voor ‘dochter van Bin Laden’

President Bush

In Shanksville was ook oud-president George W. Bush aanwezig, leider van het land ten tijde van de aanslagen van 9/11 en degene die in reactie daarop militairen naar Irak en Afghanistan stuurde - een besluit waarop hij later veel kritiek heeft gekregen. In een toespraak bracht hij 11 september 2001 ter herinnering als de dag dat Amerikaanse levens voor altijd veranderden.

„Er was afschuw over de omvang van de vernietiging en over de moed en vriendelijkheid die daarbij opkwamen”, aldus Bush. Daarbij noemde hij het werk van hulpverleners, „wederzijdse hulp van vreemden” en de solidariteit die voortkwam uit „verdriet en genade”. De „militaire maatregelen” die Bush nam naar aanleiding van de aanslagen, „hebben tot debat geleid”, zo erkende de oud-president.

Oorlog

De aanslagen van 9/11 leidden tot de militaire interventie van de Verenigde Staten en NAVO-bondgenoten in Irak en Afghanistan. De oorlog in het laatstgenoemde land is pas net voorbij: 30 augustus vertrokken daar de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan na bijna twintig jaar aanwezigheid en nadat andere westerse troepen het land al hadden verlaten. Weken eerder hadden de fundamentalistische beweging Taliban, eerder aan de macht tussen 1996 en 2001 en verdreven door Amerikaanse troepen, hoofdstad Kabul al ingenomen.

Een woordvoerder van de Taliban heeft zaterdag aan persbureau Reuters laten weten ter nagedachtenis aan de aanslagen van 9/11 de vlag van de fundamentalistische beweging op het presidentiële paleis in Kabul te hebben gehesen. De vlag, wit met daarop een vers uit de koran, werd te midden een kleine ceremonie gehesen door de nieuwe premier Hassan Akhund. Volgens de Taliban is de ceremonie symbolisch voor het begin van de nieuwe, eerder deze week aangestelde regering.

Lees ook dit artikel over de eerste dag van oud-correspondent Gert Van Langendonck in New York - op 11 september 2001: Een spoor van terreur van New York tot Parijs