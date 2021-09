Molukse treinkaper Junus Ririmasse (71) overleden

Junus Ririmasse, een van de kapers van de trein bij de Drentse plaats De Punt in 1977, is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende regionale media, waaronder RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden, zaterdag. Ririmasse zou al langer ernstig ziek zijn geweest. Hij overleed donderdag; waaraan is niet bekend.

Negen Moluks-Nederlandse jongeren kaapten in 1977 een trein tussen Assen en Groningen om hun onvrede te uiten over de positie van Molukkers in Nederland. Ook wilden ze afdwingen dat Nederland zich zou inzetten voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken in Oost-Indonesië. De kapers brachten de trein, met daarin 54 passagiers, ter hoogte van het Drentse De Punt tot stilstand en hielden deze 19 dagen vast. Eén van de kapers was Ririmasse. De kaping werd door Nederlandse militairen beëindigd. Daarbij kwamen twee gegijzelden om het leven, evenals zes van de negen kapers.

Juridische kwestie

Decennia na de kaping werd de dood van een deel van de kapers een juridische kwestie, aan het rollen gebracht door Ririmasse. Hij publiceerde in 2013 samen met onderzoeksjournalist Jan Beckers een reconstructie over de treinkaping, getiteld Air mata kebenaran (Een traan van waarheid) (pdf). Daarin stelden de twee dat meerdere kapers waren geëxecuteerd, omdat er geen noodzaak was geweest hen dood te schieten.

In 2015 daagden nabestaanden van twee overleden kapers de staat voor de rechter. In 2018 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het geweld tegen de twee kapers „absoluut noodzakelijk” was geweest, omdat zij hadden gedreigd gijzelaars te doden. Het Haagse gerechtshof kwam in juli dit jaar tot eenzelfde conclusie.

Kees Kommer, majoor b.d. der Koninklijke Marechaussee en een van de precisieschutters die in 1977 werd ingezet om een einde te maken aan de treinkaping, zegt tegen Dagblad van het Noorden Ririmasse een „aimabel man” te hebben gevonden. Zes jaar geleden ontmoetten ze elkaar op verzoek van Ririmasse. „We hebben destijds samen bij het graf van de kapers van De Punt gestaan en ik heb mijn arm om hem heen geslagen”, aldus Kommer. „Hij heeft een plaats in mijn hart, dat zal altijd zo blijven. En met hem de Molukse gemeenschap. Ik heb ze nooit als misdadigers gezien.”