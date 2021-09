Laatste loodjes

Het Amsterdamsch Studenten Corps zit traditiegetrouw in de penarie en heeft een bedrijfje ingehuurd dat verstand heeft van crisismanagement. Ik vrees een ervaren papa van een van de kinderen. Die hadden elkaar ontgroend en ontgroenen betekent bij het hoofdstedelijke corps dat je de feuten van andere kleuren voorziet. Bont en blauw zijn favoriet. Volgens de senaat is er bij deze op het fascisme geïnspireerde gezelligheid niemand in het ziekenhuis beland. Dan is die gebroken arm waarschijnlijk gewoon gezet door een co-assistent in de keuken van het studentenhuis aan de Keizersgracht. Zo word je een ervaren dokter. Hoe het precies zit zullen we nooit weten want er heerst binnen de vereniging een heerlijke zwijgcultuur. Daarom zal er niemand aangifte doen. Ook al is dat expliciet door de voorzitter van de senaat aangeraden. Ideetje van de crisismanager die ongetwijfeld het woord transparantie heeft gebruikt. Dezelfde transparantie die Tata Steel nu van de vervuilde daken in de IJmond schreeuwt. Er komt kanker uit de schoorsteen. Dat weten ze pas een week.

Ach ja, de zwijgcultuur. Bij het corps leer je dat. En hun ontgroeningen zijn jaarlijks komkommernieuws in een zich dood vervelend welvaartstaatje. Net als het geneuzel over onze jachtige koning en zijn knalfestijn. Want ik begrijp dat hij weer losgaat. De weerloze edelbambi’s zijn de komende maanden ouderwets het haasje.

„Beetje dom” noemde Máxima haar man ooit, maar dat ‘beetje’ kunnen we zo langzamerhand wel weglaten. Want als je reactie op een overduidelijk schrijven van landbouwminister Carola Schouten is dat je nog één keer drie maanden met je vriendjes ongegeneerd gaat piefpafpoefen op weerloos wild, dan heb je het leven niet helemaal begrepen. Dan ben je of een verwend nest of je bent in de groentijd op het Leidse studentencorps Minerva iets te hard aangepakt door een doorgefokte baron met zeven achternamen. Of je adviseurs zijn de drie mondkapjesmusketiers Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. Die zwijgen ook nog steeds.

Majesteit, als een diepgelovige minister van die gezagsgetrouwe ChristenUnie zo’n brandbrief aan de door haar God benoemde vorst schrijft, is er echt iets aan de hand. Dan is er meer dan stront aan de koninklijke knikker. De middeleeuwen zijn echt voorbij. Zowel bij jou als bij de studentencorpora.

Je moet voor oudejaarsdag kiezen: of die onzin zelf gaan betalen en lekker doorgaan met het lessen van je bloeddorst of een vette subsidie van je volk blijven vangen en iedereen een wandeling in de dure natuur gunnen. Ik hoop niet dat je neef Bernhard je adviseur is want die bril schijnt niet graag te betalen. Dan worden het de komende maanden je laatste loodjes. Download voor het afkicken een paar van die vertederende filmpjes van je oom Pieter van Vollenhoven, die bijna dagelijks op Twitter laat zien hoe een moederzwijn zich liefdevol over haar biggetjes ontfermt. Zijn bejaarde aanhang zwelgt bij deze beelden en zal nooit snappen dat iemand die beestjes kapotschiet. Als hobby.

Of ik wil dat de koning vertrekt? Volgens mij wil hij het zelf. Het begon al toen hij midden in de pandemie schaamteloos zijn vrienden in het regeringsvliegtuig propte om in Griekenland zijn ordinaire speedboot te laten zien. Met daarna de totaal verbijsterde lakei Mark Rutte, die gelukkig van huis uit goed kan liegen en het daarom gewiekst voor hem opnam. Wat dat betreft heeft onze Willy mazzel dat Kaag zichzelf deze week kansloos buiten spel heeft gekwaakt en echt nooit premier zal worden. Dan moet je namelijk kunnen zwijgen. Zeker over Huis ten Bosch en omgeving.

Maar of de koning weg moet? Nee, wat mij betreft niets dan lof voor de Oranjes. Dankzij hen kan ik namelijk binnenkort weer gewoon aan het werk in het theater. Want de pandjesneef van onze koning vierde afgelopen weekend zijn stikstoffeestje in Zandvoort. En na dit uitbundige racefestijn met 70.000 huilende mannen durft geen enkele Hugo de Jonge de amusementssector nog een strobreed in de weg te leggen. Kortom: Leve de koning. Hulde voor zijn neef. En hiep-hiep-hoera voor de zwijgcultuur.