Koffie met Kaag, dat doe je niet meer in Den Haag

Sigrid Kaag vond dat ze „niets nieuws” had gezegd in haar HJ Schoo-lezing van maandagavond in de Rode Hoed, en zo zagen collega’s in het demissionaire kabinet-Rutte III het ook. Dat zij Rutte ziet als een handige regelaar met nauwelijks overtuigingen of principes, weten zij al lang. In haar lezing had Kaag het over „ritselen en regelen zonder visie”.

Rutte zelf maakte er een dag later in de Tweede Kamer alleen een paar grappen over, hij wilde niet reageren op haar „opmerkingen”. Maar hoe hij háár ziet, denken collega’s in zijn kabinet net zo goed te weten: als elitair en afstandelijk.

Er gingen jaren voorbij dat hij in de ministerraad op vrijdag nauwelijks aandacht voor haar leek te hebben. Als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was Kaag vaak in het buitenland, en ze bemoeide zich ook niet veel met ándere onderwerpen dan dat buitenland. Dat veranderde na de zomer van 2020, toen ze lijsttrekker werd van D66. En Rutte lette vanaf die tijd beter op als ze iets zei. Oók omdat ze zelf een keer had geklaagd, ze vond dat hij slecht naar haar luisterde.

Achterkamertjes

Collega’s dachten: nu ze lijsttrekker is, wil Rutte weten wat ze belangrijk vindt en wat niet, om te zien wat de beste manier is om met haar om te gaan. Ook in zijn eigen partij weten ze dat Rutte zich makkelijk aanpast als hij denkt dat iets goed werkt bij mensen. Krijgt een minister bijvoorbeeld graag veel complimentjes? Dan geeft Rutte veel complimentjes.

Hij vroeg Kaag om te komen meepraten over corona, op zaterdag of zondag in het Catshuis. En collega’s zagen toen al: het lukte hem niet om Kaag te leren kennen, hij leek haar niet te begrijpen. En zij maakte zelf niet de indruk dat ze een betere omgang met hem heel belangrijk vond.

Sigrid Kaag, die lang in het buitenland woonde, moet ook weinig hebben van de manier waarop in Nederland volgens haar deals worden gesloten of politieke ruzies worden bijgelegd: bij heel veel „kopjes koffie”, zoals ze in haar lezing zei. Voor Rutte zelf geldt dan ook nog: bij etentjes in zijn vaste Indonesische restaurants in Den Haag.

Het is net, vindt Kaag, alsof je eerst in achterkamertjes elkaars beste vrienden moet zijn voordat je kunt samenwerken. In de Tweede Kamer zei ze dinsdag dat je het veel beter „zakelijk” kunt houden. Zij denkt dat het „Haagse gedoe”, de emotionele partijpolitieke spelletjes die ze in de Rode Hoed noemde, de formatie in de weg zit.

Bij de andere partijen, en zeker niet alleen bij de VVD, kun je nu horen dat ze met Kaag alleen nog maar water gaan drinken.

Maar er zijn bij partijen ook serieuze zorgen: is het niet juist de slechte relatie tussen Kaag en Rutte die de formatie in de weg zit? Gunnen de leiders van de twee grootste politieke partijen in Nederland elkaar nog wel iets?

Falen van 150 Kamerleden

Net voor de zomer van dit jaar zagen collega’s in de ministerraad hoe Kaag en Rutte, die ’s middags allebei zouden langsgaan bij informateur Mariëtte Hamer, elkaar niet aankeken en allebei een gespannen indruk maakten. In het zomerreces leek het beter te gaan, ook Hamer had het idee dat de VVD en D66 elkaar beter waren gaan begrijpen.

En toen kwam de HJ Schoo-lezing.

En nu ook de rest van Nederland weet hoe in elk geval Kaag denkt over Rutte, hoor je in de Tweede Kamer steeds wat meer politici hardop nadenken over nieuwe verkiezingen. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zei deze week dat hij niet meer durfde uitsluiten dat die eraan zaten te komen.

Rutte zelf zei in de Tweede Kamer dat hij daar „geen voorstander” van was, volgens hem hadden dan alle 150 Kamerleden gefaald. Het klonk al bijna berustend, en helemaal niet alsof hij er zelf alles aan zou gaan doen om nieuwe verkiezingen te voorkomen.

Maar eerst is het nog aan oud-VVD-minister Johan Remkes, de nieuwe informateur. Van andere VVD’ers kun je horen dat hij „van de botte bijl” is. Als het hem niet lukt, denken ze in zíjn partij, lukt het niemand.

Petra de Koning