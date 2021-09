Israël houdt vier uit zwaarbeveiligde gevangenis ontsnapte militanten aan

De Israëlische politie heeft zaterdag vier van de zes Palestijnse militanten opgepakt die eerder deze week uit de zwaarbeveiligde Gilboa-gevangenis in Noord-Israël zijn ontsnapt. Dat melden internationale persbureaus. De vier zouden op verschillende momenten zijn opgepakt op een parkeerplaats voor trucks in de Arabische plaats Umm al-Ghanam in het noorden van Israël, nabij de stad Nazareth.

De zes militanten ontsnapten maandag via een tunnel uit de gevangenis. Het ging om vijf leden van de beweging Islamitische Jihad en een oud-leider van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, militante organisaties uit respectievelijk de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. In reactie op de ontsnapping begonnen de Israëlische autoriteiten een klopjacht op de groep. Het zou zijn gegaan om de grootste gevangenisuitbraak in het land in decennia.

De Israëlische autoriteiten spraken maandag van een „ernstig incident” en zeiden te verwachten dat de Palestijnse voortvluchtigen naar de Westelijke Jordaanoever of naar Jordanië zouden proberen te vluchten. Als maatregel daartegen heeft Israël wegblokkades opgeworpen. Ook zouden vierhonderd andere gevangenen na het incident zijn verplaatst vanwege ontsnappingsgevaar. Of de autoriteiten de twee gevangenen die nog op vrije voeten zijn ook in het vizier hebben, is niet bekend.

De Israëlische premier Naftali Bennett roemde zaterdag het werk van de Israëlische veiligheidstroepen. „We moeten nog in staat van paraatheid blijven en doorgaan totdat de missie is voltooid”, aldus Bennett. Een woordvoerder van een militante tak van Hamas noemde de zes „helden van de ‘vrijheidstunnel’” en stelde de opnieuw opgepakte militanten in potentiele toekomstige gevangenenruilen op te nemen.