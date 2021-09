Als het aan CDA-leider Wopke Hoekstra ligt, zal zijn partij zich tijdens de „ingewikkelde” formatie „constructief” blijven opstellen. Dat zei Hoekstra zaterdag tijdens zijn slottoespraak van het CDA-congres in Den Bosch. Volgens de partijleider is de verleiding groot na de verloren verkiezingen van maart in de oppositie te gaan. „Maar het is in Den Haag al niet makkelijk door de versnippering en verharding”, aldus Hoekstra. „En als wij als partij dan zeggen: wij doen per definitie niet mee, dan maken we het daarmee nog moeilijker.”

Ook probeerde Hoekstra hand in eigen boezem te steken als het ging om de mislukte verkiezingscampagne van eerder dit jaar, die de partij volgens de onderzoekende commissie-Spies „van zichzelf heeft verloren”. „Was ik voldoende voorbereid? Oogde het niet te zakelijk? Is het mij wel gelukt om onze diep doorleefde wortels, onze eigenheid, voldoende over het voetlicht te brengen?”, sprak Hoekstra. „Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op één van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij.”

Hoekstra benadrukte ook nogmaals dat hij en veel CDA’ers met hem het vertrek van Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt uit de partij als „zeer teleurstellend” had ervaren. Voor Omtzigt „stond én staat” de deur bij het CDA nog steeds open, aldus Hoekstra. Eerder deze week maakte Omtzigt, die 15 september weer terugkeert in de Kamer na ziekteverlof wegens een burn-out, definitief niet bij het CDA terug te keren.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hoekstra: CDA zal zich ‘constructief’ blijven opstellen bij ‘ingewikkelde’ formatie