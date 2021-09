Hoe 9/11 Nederlandse moslims raakte

In Nederland kwamen de aanslagen van 11 september 2001 via de televisie miljoenen huiskamers binnen. Voor veel Nederlanders met een Arabische of islamitische achtergrond werd al snel duidelijk dat de gebeurtenissen in de Verenigde Staten ook hun leven hier zou gaan beïnvloeden. NRC-redacteuren Wafa al Ali en Lotfi El Hamidi – op het moment van de aanslagen zelf tieners – onderzoeken hoe een generatie jonge moslims door 9/11 ineens de status van ‘de ander’ kregen. Ze maakten het zelf mee: Al Ali werd ‘terrorist’ genoemd op haar basisschool, terwijl El Hamidi preventief wordt gefouilleerd in zijn buurt. In gesprek met generatiegenoten, onderzoekers én meesters van de basisschool van Al Ali proberen ze te achterhalen wát er nu precies door de aanslagen veranderde.

Geschiedenis 4 afl van 25 min NRC Audio