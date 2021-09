Gedetailleerde reconstructie van 9/11

Eerst stortte de zuidelijke toren van het WTC in, een half uur later de noordelijke: het verloop van 11 september 2001 staat in ons collectieve geheugen gegrift. Het is gemakkelijk om te vergeten dat op het moment zelf totale onzekerheid heerste. Zo was er nooit eerder een wolkenkrabber ingestort: ook na twee vliegtuiginslagen leek het onvoorstelbaar. In Long Shadow combineert journalist Garrett Graff opgedane kennis van de laatste twintig jaar met een gedetailleerde reconstructie van de dag zelf. Ooggetuigenverslagen en cockpitopnames zorgen voor een adembenemende herbeleving. Ook onbeantwoorde vragen worden behandeld: waar was de door passagiers neergehaalde vlucht United 93 eigenlijk naar op weg? En hadden de veiligheidsdiensten de aanslagen kunnen voorkomen?

Geschiedenis 5 afl van 27-46 min Long Lead/ Goat Rodeo