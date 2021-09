Veel modder was er na de hevige regenval van 14 juli in onze straat achtergebleven. Aangezien het buitengebied van onze gemeente in het Mergelland (Zuid-Limburg) blijkbaar geen prioriteit had bij het schoonmaken, besloot ik zelf maar de goot van een dikke laag zand en modder te ontdoen.

Druk bezig, hoor ik twee passerende fietsers tegen elkaar zeggen: „Jongejonge, je zult maar bij de gemeente moeten werken.”

