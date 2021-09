Die blauwe knuffel moet weer naar huis

Knutselwerkjes, schriften, een broodtrommel en een beker: dit is het rugzakje van een basisschoolleerling. De eigenaar had net zijn eerste dag in een nieuwe klas achter de rug: „Wat leuk dat je bij ons op school komt!” staat er op vrolijk gekleurde welkomstkaarten.

De kersverse school blijkt intensief taalonderwijs te geven aan nieuwkomers. Het gele papier is een instructie die in azc’s wordt gebruikt. Het was dus niet zomaar een eerste schooldag: het was er één in een nieuw land.

De grote blauwe vogel moet de lievelingsknuffel van deze tasbezitter zijn, want die gaat natuurlijk mee op zo’n spannend moment.

Gelukkig was de eigenaar van de rugzak vandaag niet alleen. Er zijn drie welkomstkaarten: voor hem én voor zijn broertje en zusje. Als oudste nam hij de last van de kleintjes letterlijk op zijn schouders: hun boeken en werkjes zitten ook in de tas.

De boeken klinken een beetje streng. Misschien probeert de school met titels als ‘Honden horen hier niet!’, ‘Pas op, Rik’ en ‘Doe niet zo ruw, Ank’ alvast subtiel duidelijk te maken dat Nederlanders zich graag aan de regels houden en dat zeuren nu eenmaal in de volksaard zit.

Ter geruststelling is er het prentenboek Een gat in mijn emmer. Want als dat de orde van grootte is van de problemen hier, dan valt het allemaal wel mee.

Ik hoop dat de eerste schooldag leuk was. Hoe raar en vreemd en nieuw het hier misschien ook is: het is in ieder geval veilig. En je verloren tas wordt keurig netjes afgeleverd bij een depot.

Misschien herkent iemand hem? Dat zou fijn zijn. Die boeken kunnen vast gemist worden, maar die grote blauwe vogel moet weer naar huis. Want er komen vast nog veel meer spannende momenten waar een lievelingsknuffel echt bij hoort te zijn.