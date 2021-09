9/11 in de Amerikaanse verbeelding

9/11 was made to be used, citeert host Dan Taberski museumcurator Peter Eeley in de eerste aflevering van 9/12. De podcast staat slechts kort stil bij de aanslagen zelf, en kijkt naar hoe Amerikanen het idee van 9/11 in de dagen en jaren erna aangrepen voor allerlei doeleinden. Taberski kiest voor verrassende en contrasterende invalshoeken: hoe gingen de schrijvers van satirische website The Onion om met 9/11? Hoe verhoudt een Amerikaanse hippie die radicale jihadist werd zich tot een vrouw uit Minnesota die zich aanmeldde bij de marine? En terwijl het eindrapport van de 9/11-onderzoekscommissie de VS een ‘falen van de verbeelding’ verweet, zorgde 9/11 tegelijkertijd voor een overstimulering van die verbeelding in de vorm van wilde samenzweringstheorieën.

Geschiedenis 7 afl van 34-40 min Pineapple Street Studios