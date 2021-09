18-jarige Raducanu schrijft geschiedenis met winst US Open

Emma Raducanu heeft voor een daverende verrassing gezorgd door de US Open te winnen. De Britse tennisster, pas 18 jaar oud, versloeg de Canadese Leylah Fernandez met 6-4, 6-3. Het was voor het eerst sinds 1999 dat twee tieners in de finale van een grand slamtoernooi stonden. Destijds waren het de 17-jarige Serena Williams en 18-jarige Martina Hingis die het in New York tegen elkaar opnamen.

Voo Raducanu, de nummer 150 van de wereld, was de US Open pas het tweede grandslamtoernooi in haar loopbaan. Voorafgaand aan het toernooi speelde ze drie kwalificatiewedstrijden om zich te kunnen plaatsen. In de geschiedenis van het toernooi is het niet eerder voorgekomen dat een qualifier er met de eindwinst vandoor gaat.

Raducanu trof in haar tegenstander Fernandez een onervaren tennisster, maar in de finale was daar weinig van te merken. De eerste set was voor de Britse, die Fernandez steeds meer fouten zag maken. In de tweede set leek Fernandez beter in haar spel te komen, maar Raducanu bleek te sterk en liep uit naar 6-3. Het maakt de eindwinst van de Britse extra bijzonder: tijdens alle zeven wedstrijden op het eindtoernooi en de drie kwalificatiewedstrijden daarvoor verloor ze geen een set.

Daarnaast is het voor het eerst in 44 jaar dat een Britse vrouw een grand slam wint en moet men terug naar 1968 voor de laatste winst van een Britse in New York. Met haar winst op de US Open stijgt Raducanu naar de 23e plaats op de wereldranglijst.