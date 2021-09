#1 Waarom geld de smeerolie van de formatie is

Klimaat, wonen, landbouw: heikele dossiers waarvoor partijen heel andere oplossingen hebben. Tegelijkertijd is er een verschuiving zichtbaar in het denken óver die problemen: partijen zijn het er over eens wát de belangrijkste problemen zijn – dat is in het verleden wel eens anders geweest. En: ondanks de coronacrisis is er een smak geld beschikbaar om die problemen mee op te lossen. Toch lukt het partijen, zes maanden na de Tweede Kamerverkiezingen, maar niet om met zoveel goede voortekenen tot een inhoudelijke formatie te komen.

Hoe dat komt, hoor je in deze Haagse Zaken. Politiek-economisch redacteur Marike Stellinga en politiek-financieel redacteur Rik Rutten vertellen hoe het zit met het verschuivende denken. Ze laten zien dat partijen aan de voorkant hun verschillen benadrukken, maar achter de schermen al praktisch tot compromissen zijn gekomen. Juist over omstreden beleid op het gebied van landbouw, zoals het onteigenen van boeren, en industrie, zoals het voeren van groene industriepolitiek.

Presentatie: Floor Boon

Redactie en productie: Henk Ruigrok van der Werven en Iris Verhulsdonk

Montage: Pieter Bakker

@ffeboon // @rik_rutten // @MStellinga

