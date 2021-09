Wit Amerika luisterde niet

Van euforie resteert jaren later meestal alleen weemoed. Dat gevoel hield ik ook over aan de concertfilm Summer of Soul van Ahmir ‘Questlove’ Thompson. Een meeslepende documentaire en een must voor liefhebbers van soulmuziek, maar wát bedroevend dat de opnamen vijftig jaar lang in de archieven lagen zonder dat iemand ernaar omkeek.

De film is een compilatie van zes concerten die van juni tot augustus in 1969 onder de titel The Harlem Cultural Festival plaatsvonden in Mount Morris Park (nu Marcus Garvey Park) in New York. Het was het jaar waarin ook Woodstock georganiseerd werd, een over drie dagen verdeeld festival met hoofdzakelijk witte artiesten en bezoekers. Ook daar werd geweldige muziek gemaakt, door onder anderen The Band, Joe Cocker en Janis Joplin, maar de zwarte artiesten, zoals Richie Havens en Jimi Hendrix, waren veruit in de minderheid. Voor zover ik kon nagaan was alleen de zwarte groep Sly & the Family Stone op beide festivals actief.

Woodstock werd, mede door de concertfilm, een begrip en een wereldsucces, The Harlem Cultural Festival zou vergeten zijn als Thompson niet in de muzikale mottenballen was gedoken. De opkomst van Black Lives Matter zal voor Thompson daarbij zeker een steun zijn geweest.

Aan de kwaliteit van The Harlem Cultural Festival kan het verschil in aandacht niet gelegen hebben. Zwarte musici hebben altijd een grote, erkende rol in de popmuziek gespeeld, maar kennelijk waren zij al die jaren in de top van de muziekindustrie en de media onvoldoende vertegenwoordigd.

Wat ook niet hielp, was het feit dat twee boegbeelden van de soulmuziek, Sam Cooke en Otis Redding, in de jaren zestig overleden waren. Met hun reputatie zou het festival minder gemakkelijk te negeren zijn geweest. Daarom is het jammer en vreemd dat bijvoorbeeld ook Aretha Franklin en James Brown op het festival ontbraken.

Er bleven genoeg top-acts over om twee uur film te vullen. B.B. King, een piepjonge Stevie Wonder (toen al goed), Nina Simone, Gladys Knight & The Pips (verbluffender danspassen dan die van The Pips, drie mannen, heb ik nooit op een poppodium gezien) en vooral het duet van Mavis Staples en Mahalia Jackson in ‘Take My Hand, Precious Lord’. Jackson had zich niet fit gevoeld, vertelde Staples, ze had haar dringend om steun gevraagd; zo stuwden de zangeressen elkaar in vervoering op naar de hoogte van hun Lord: „I am tired, I’m weak, I am worn/ Through the storm, through the night/ Lead me on to the li-ight.”

Sly & the Family Stone mochten symbolisch afsluiten met ‘I Want to Take You Higher’. Terwijl Sly zich naar de euforie toeschreeuwde („Everybody higher, higher, higher!”) voelde je de weemoed al naderbij komen. Zwart Amerika had van zich laten horen in een muziekfestival dat de bezegeling van een bewustwordingsproces was, maar had de rest van Amerika ook willen luisteren? Dat zou nog een halve eeuw duren.

Veel van voornoemde artiesten hebben het niet meer mogen meemaken, Mahalia Jackson overleed al drie jaar later. Sly Stone leeft nog, maar belandde in lagere sferen dan hij in zijn slotlied nastreefde. Hij werd een drugsverslaafde die zijn vermogen verspeelde en tien jaar geleden als dakloze in Los Angeles rondhing.

En, wat nog erger is: van die danslustige Pips zijn er ook al twee dood.