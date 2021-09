Wat als... buitenaards leven op de deur bonkt?

'Wat als?' is een vraag waar sciencefictionschrijvers dol op zijn. Wat als, bijvoorbeeld, buitenaards leven over al onze communicatie beschikt, die razendsnel kan begrijpen, daarom duizend stappen op ons voorloopt en binnen afzienbare tijd op aarde aankomt? Hoe gaat de mensheid daarmee om? Over die vraag gaat de veelbekroonde trilogie 'Het Drielichamenprobleem' van de Chinese schrijver Liu Cixin. Michel Krielaars bespreekt zijn werk met Lucas Brouwers en Hendrik Spiering, van de podcast Onbehaarde Apen.

