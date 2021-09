Voorstelling ‘De Gliphoeve’ is een oppervlakkige, maar meeslepende familiekroniek

Theater Orkater / Bijlmer Parktheater: De Gliphoeve. Gezien 04/09, ITA, Amsterdam. Info: orkater.nl ●●●●●

Na het succes van het Surinaamse immigratiedrama Woiski vs. Woiski sloegen Orkater en Bijlmer Parktheater andermaal de handen ineen voor een muziektheater over de geschiedenis van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. In De Gliphoeve, het tweede deel van een geplande trilogie, staat de gelijknamige Bijlmerflat centraal die begin jaren zeventig door Surinaamse activisten werd gekraakt vanwege de nijpende woningnood. Aan de hand van het gezin Trustfull, dat vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Amsterdam verhuist, toont de voorstelling de ijskoude ontvangst die Surinamers in Nederland te verduren kregen.

Als De Gliphoeve begint maakt de voorstelling niet meteen de beste indruk. De stijl waarvoor regisseur Geert Lageveen heeft gekozen, is een mengeling tussen musical en sitcom, waarbij hij geen enkele ruimte laat voor meerlagigheid of subtekst. Alle gedachten en emoties van de personages worden rechtstreeks uitgesproken en de muziek zet alles nog eens extra dik aan. De voorstelling voelt veel te glad en gelikt voor de rauwe thematiek, als een schoongeveegde Hollywoodproductie.

Familiekroniek

Gelukkig biedt die thematiek zelf meer dan genoeg inhoud om de radicale laagdrempeligheid te doen vergeten. De slimme tekst van Lageveen, Bodil De La Parra en Maarten van Hinte verknoopt historische gebeurtenissen naadloos met de lotgevallen van het gezin. De emancipatie van de Surinaamse gemeenschap wordt prachtig gevangen in de generatiestrijd tussen vrijgevochten dochter Millie (Dionne Verwey) en moeder Etta (Manoushka Zeegelaar Breeveld), die de koloniale mindset stukje bij beetje van zich afschudt. Beide acteurs zijn ijzersterk als vrouwen die ondanks voortdurende discriminatie hun eigen weg vinden in het witte Nederland.

Vanwege de opeenstapeling van incidenten, de vaart die de uitstekende cast in de tekst houdt en de voortstuwende werking van de muziek wordt De Gliphoeve een meeslepende en ontroerende familiekroniek, die de aandacht vestigt op een onderbelichte periode in de recente Nederlandse geschiedenis.