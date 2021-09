In 2001 logeerde ik in een hotel op Martinique, een Frans Caraïbisch buitengewest. Er was een luxueus zwembad met schaduwrijke palmen. Op een ligbed naast het mijne lag een toerist in een witte zwembroek te zonnen. Zo te zien pensioengerechtigd, atletisch gebouwd en zongebruind. Waar had ik dat gezicht toch eerder gezien? Hij vertelde dat hij in Parijs woonde en vroeg of ik wellicht uit Lotharingen kwam. We hadden een uitgebreid gesprek over de invloed van Germaanse talen op het Frans en omgekeerd. Maanden later zag ik Louis Malle’s film Le voleur. Toen zag ik dat de toerist Jean-Paul Belmondo was geweest.

