Portugese oud-president Jorge Sampaio overleden

De Portugese oud-president Jorge Sampaio is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de huidige Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa bekendgemaakt. Sampaio leidde Portugal van 1996 tot 2006 in twee termijnen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar de oud-president kampte al enkele jaren met een kwakkelende gezondheid.

„Hij heeft zichzelf opgeleid tot vechter en zijn strijd had een doel: vrijheid en gelijkheid”, zei Rebelo de Sousa op televisie. Sampaio was in de jaren zestig een van de leiders van het studentenverzet tegen de dictatuur van António Salazar. Als mensenrechtenadvocaat verdedigde hij gevangenen van het dictatoriale regime en hij raakte betrokken bij de Anjerrevolutie, waarbij linkse bewegingen via massale protesten de heersende macht ten val brachten.

Na een studie aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore werd Sampaio parlementslid voor de Socialistische Partij, waarna hij eind jaren tachtig burgemeester van de hoofdstad Lissabon werd. In 1996 werd Sampaio voor het eerst verkozen tot president, waarna hij onder andere door zijn diplomatieke leiderschapsstijl vijf jaar later werd herkozen.

Opmerkelijk leider

Na zijn presidentschap kreeg de Portugees een positie bij de Verenigde Naties. De huidige secretaris-generaal van de VN, de Portugese oud-premier António Guterres, noemt Sampaio in een eerste reactie „een opmerkelijk leider en medelevend mens. Portugal heeft een staatsman verloren en ik een dierbare vriend”.

Vanaf zaterdag zullen in Portugal drie dagen van nationale rouw in acht genomen worden en zullen de vlaggen bij overheidsgebouwen halfstok hangen. Sampaio krijgt waarschijnlijk een staatsbegrafenis.