Politie evacueert 100 Venloënaren vanwege mogelijk explosiegevaar na plofkraak

In Venlo zijn vrijdagochtend zo’n honderd inwoners uit woningen en een flat geëvacueerd vanwege een mogelijk explosief in een stilstaande auto. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse en doet onderzoek naar het explosief in het voertuig dat vermoedelijk werd gebruikt voor een plofkraak, zo laat de politie weten.

De bestuurder van de auto is volgens een politiewoordvoerder met twee anderen in de nacht van donderdag op vrijdag weggereden na een plofkraak in de Duitse plaats Lünen, op zo’n 115 kilometer van Venlo. Na een achtervolging door de Duitse politie kwamen de Nederlandse collega’s de verdachten op het spoor in de Limburgse plaats. Omstreeks 05.30 uur is één verdachte aangehouden; twee anderen zijn nog voortvluchtig.

De politie heeft besloten om de Venloënaren die in de buurt van de auto wonen uit voorzorg te evacueren omdat er mogelijk een explosief in zit. Volgens de politie is nog onbekend wat er precies in de auto ligt. Mogelijk is het explosief ingezet bij de plofkraak.

Plofkraken

Criminelen achter plofkraken hebben de afgelopen jaren steeds grover geschut ingezet. Daarbij gebruikten ze vaker gas en explosieven. Vanwege de steeds agressievere technieken hebben Nederlandse banken de afgelopen jaren maatregelen genomen en bijvoorbeeld pinautomaten gesloten. Ook pasten ze technieken toe om geld te ontwaarden met inkt, verf en lijm. Bovendien verzwaarde justitie in 2018 de strafeis voor plofkrakers.

In 2019 waren er 83 aanvallen op geldautomaten in Nederland, waarvan de geldautomaat 71 keer tot ontploffing is gebracht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Banken. Datzelfde jaar besloten de banken om geldautomaten ‘s nachts te sluiten om plofkrakers te ontmoedigen. Vorig jaar daalde het aantal plofkraken naar 28. Van 2021 zijn nog geen cijfers bekendgemaakt.