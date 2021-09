Op spannend partijcongres CDA staan de koers én de eenheid op het spel

Van het partijbestuur had het niet per se nu gehoeven. Maar zaterdag komen de leden van het CDA toch bij elkaar in de Brabanthallen in Den Bosch, om het politieke rampjaar voor hun partij te bespreken. De Stichting Sociale Christendemocratie, opgericht door kritische CDA-leden die een duidelijkere inhoudelijke koers willen, verzamelde de benodigde vijfhonderd handtekeningen van leden om het extra congres af te dwingen.

Vraag het drie CDA-leden en ze zullen alle drie andere verwachtingen uitspreken over wat voor congres het zal worden. De een waarschuwt voor een mogelijk ‘breekcongres’, waarbij de partijtop veel moeite zal moeten doen om een scheuring in de partij te voorkomen. Een ander spreekt over een kantelmoment, waarop het voor het CDA moeilijke jaar eindelijk kan worden afgesloten, zodat er gewerkt kan worden aan de opbouw van de partij. En weer een ander begint over Wopke Hoekstra, die zich nu moet bewijzen als de christendemocratische leider, die de leden mee moet krijgen en hun het vertrouwen moet geven dat hij degene is die de partij bij elkaar kan houden.

Dat het een saai congres wordt, verwacht niemand. De afgelopen maanden kon iedereen meekijken hoe het CDA verbrokkelde.

De rommelig verlopen lijsttrekkersstrijd die van het partijbestuur nooit had hoeven plaatsvinden; de ene na de andere CDA’er die zich kandideerde voor het lijsttrekkerschap als reactie op de kandidatuur van Hugo de Jonge; het zeer kleine verschil waarmee De Jonge van zijn tegenkandidaat Pieter Omtzigt won; de partij die zich daarna nooit achter De Jonge schaarde; de verkiezingscampagne vol fouten; de verkiezingsnederlaag; het memo dat Omtzigt schreef over de manier waarop hij werd bejegend in zijn partij en dat vervolgens uitlekte; zijn vertrek uit de CDA-fractie. Deze week liet Omtzigt weten definitief niet terug te keren in het CDA en als zelfstandig Kamerlid door te gaan.

De opgebouwde teleurstelling en frustratie, de zoektocht naar waar christendemocratische politiek nog voor staat, waar het CDA nog voor staat, de vele vragen die leven bij leden: deze zaterdag komt het allemaal samen.

De partij

Wat is een partij zonder verhaal en zonder landelijk bestuur? Het CDA, een partij in crisis, is op zoek naar beiden. Aan rapporten heeft het de afgelopen jaren niet ontbroken: in Zij aan Zij, een visie voor het CDA tot 2030, werd gebroken met het verhaal van Hoekstra’s voorganger Sybrand Buma. Die vertelde vaak over de problemen waar de boze, bezorgde burger mee kampte. Het nieuwe CDA-verhaal liet dat los, dat ging over perspectief en oplossingen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen was er niet alleen het verkiezingsprogramma, maar ook de New Deal van Wopke Hoekstra – zijn stappenplan voor Nederland na de coronacrisis. Het was aan oudgediende Richard van Zwol, bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de partij, om een ‘groene leidraad’ te vinden in al die verhalen. Van Zwol presenteerde zijn visiestuk deze week.

Parallel daaraan werkte de Tweede Kamerfractie met het Wetenschappelijk Instituut aan visiedocumenten op deelonderwerpen: Derk Boswijk kwam in juli met een landbouwvisie, Henri Bontenbal deze week met een klimaatvisie. Allebei gaan ze in hun ideeën verder dan het heersende CDA-gedachtegoed. Zo noemde Boswijk inkrimping van de veestapel „onvermijdelijk” en maakt Bontenbal bedrijven ook verantwoordelijk voor klimaatbeleid. Het zijn nieuwe geluiden. De komende tijd worden meer visiestukken verwacht.

Het CDA is tijdelijk ook een partij zonder landelijk bestuur. Nadat Rutger Ploum na de verkiezingsnederlaag in maart opstapte, werd Marnix van Rij interim-partijvoorzitter. De rest van het landelijk bestuur stapte voor de zomer op. Dat gebeurde na een interne evaluatie door Liesbeth Spies. Zij constateerde dat het CDA bij de verkiezingen „van zichzelf” had verloren: de partij was opgedeeld in kampen die elkaar bestreden, had een onduidelijk profiel en eigenbelang werd boven partijbelang gesteld. Na eerste lezing leek het een kritisch rapport. Maar naarmate de tijd vordert, neemt ook de kritiek op het rapport toe – of eigenlijk op wat er niet in staat. Leden hebben nog veel vragen over de invloed van donateurs op standpunten – nadat Pieter Omtzigt suggereerde dat daar sprake van was geweest. Maar ook leven nog veel vragen over het vertrek van Omtzigt, en rond wat hij openbaarde over hoe partijgenoten met hem omgingen.

Zaterdag wordt gestemd over een voorstel van leden waarin zij de partijleiding oproepen zich in te spannen „om een goede relatie voort te zetten met Pieter Omtzigt, ook indien hij als onafhankelijk Kamerlid doorgaat”. Het advies van het partijbestuur: overnemen. Ingewijden zeggen dat er tot vorig weekend nog contact is geweest tussen Van Rij en Omtzigt. Zaterdag zullen Van Rij en Hoekstra hun teleurstelling uitspreken over het vertrek van Omtzigt – hun boodschap is steeds geweest dat zíj er alles aan hebben gedaan om hem voor de partij te behouden.

De partijleider

Het congres is de eerste gelegenheid waarbij Wopke Hoekstra de CDA-leden voor zich moet zien te winnen. Echt uitgedaagd in de partij is hij nog niet – of niet publiekelijk. Aan de interne lijsttrekkersverkiezing van een jaar geleden deed Hoekstra niet mee. Hij had daarvan afgezien. Hij werd pas de nummer 1 toen Hugo de Jonge als partijleider was opgestapt en de partij een dringend beroep op Hoekstra deed. Daarna werd hij het gezicht van een campagne vol fouten, een verkiezingsnederlaag en een rol in de formatie waarover in de partij verschillende geluiden klinken.

Het zal deze zaterdag voor het eerst zijn dat Wopke Hoekstra zich voor zijn rol in die paar voor het CDA cruciale maanden moet verantwoorden in gesprek met de leden. En, belangrijker: hij zal moeten laten zien dat zíjn verhaal echt strookt met de christendemocratische waarden. Daarover ontstond de afgelopen maanden twijfel in het CDA.

Omdat Hoekstra pas partijleider werd nadat het verkiezingsprogramma geschreven werd, wilde hij wijzigingen aanbrengen die sommige leden te ver af vonden staan van hun partij. Hij wilde, in tegenstelling tot de partijlijn, bijvoorbeeld niet dat betalen voor seks strafbaar gesteld zou worden en betreffende artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, wilde hij schrappen dat het CDA „de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging” wil beschermen. Na protest van leden ging dit niet door.

Al in 2014 was Hoekstra, toen nog senator, opgevallen in een stemming over een wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de weigerambtenaar (ambtenaar van de burgerlijke stand die, meestal om godsdienstige redenen, geen homohuwelijken wil voltrekken). Als enige CDA’er stemde Hoekstra toen voor.

CDA’ers dachten: wordt mijn partij nou geleid door een VVD’er of een partijgenoot?

Van dat imago probeert Hoekstra af te komen door steeds nadrukkelijker het Zij aan Zij-rapport te noemen en te omarmen. En toen een week geleden wéér een poging tot formeren mislukte, noemde Hoekstra het bijzonder onderwijs als een van de redenen waarom hij niet wilde praten met twéé linkse partijen. „Die partijen nemen bijvoorbeeld een andere positie in dan wij als het gaat om de verworvenheden van het bijzonder onderwijs en medisch-ethische onderwerpen.”

De partijleden

Onder leden zijn de zorgen groot. Zij konden in de maanden na de verkiezingen in gesprek met Van Rij en Hoekstra, in digitale sessies. Leden vonden elkaar ook in zaaltjes door het hele land. De Stichting Sociale Christendemocratie organiseerde politieke cafés – in Eindhoven, Maastricht, Almelo, Doetinchem en Amstelveen.

De rode draad in al die gesprekken: hoe kon dit gebeuren en wat willen we nou eigenlijk – waar stáán wij voor? Toen Richard van Zwol deze week in aanwezigheid van Hoekstra en Van Rij zijn rapport met een aanzet tot een CDA-verhaal presenteerde, stroomden de reactiekanalen van de livestream vol met betogen van leden die wilden dat het drietal concreter zou worden.

Lokale politici maken zich grote zorgen over de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar. De laatste keer dat zij zich op straat moesten verantwoorden voor wat het CDA landelijk deed was in 2010, toen de partij een minderheidskabinet vormde met de VVD en gedoogsteun van de PVV kreeg. Op het congres zal blijken of zij vinden dat het verslag van Van Zwol de partij wél het duidelijke profiel geeft waarmee zij kiezers willen mobiliseren.

Zeshonderd van de ruim 3.700 leden zegden in de afgelopen drie maanden, vanaf het moment dat Pieter Omtzigt opstapte, hun lidmaatschap van het CDA op, laat een woordvoerder van het partijbureau weten. Dat zijn er bovengemiddeld veel.