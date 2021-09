NRC podcasts winnen Zilveren Reissmicrofoon

De podcasts van NRC hebben de Zilveren Reissmicrofoon, een prestigieuze radio- en podcastprijs, gewonnen. Juryvoorzitter Vincent Bijlo van Stichting Nipkow heeft de prijs vrijdag overhandigd aan NRC-hoofdredacteur René Moerland in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Andere genomineerden waren het NPO-radioprogramma Opium en radiostation KINK.

De podcasts van NRC, waaronder Haagse Zaken, Onbehaarde Apen en Cocaïnekoorts, hebben maandelijks ruim twee miljoen downloads. Volgens de eerste podcastmeting van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is NRC Vandaag de best beluisterde podcast van Nederland.

NRC-hoofdredacteur René Moerland zegt de onderscheiding van de eerste niet-omroep een enorme eer te vinden. „We zien het als de erkenning voor de vaak jonge makers en de journalisten bij NRC die met talent, vernieuwingsdrang en energie werken aan uiteenlopende podcasts.” Daarnaast is het volgens Moerland een erkenning voor de ambities van NRC om te investeren in audio. Dat podcast in het juryrapport „met zoveel zwier wordt omarmd” noemt hij „goed nieuws”.

„De intimiteit van het verhaal én de intimiteit van het gesprek die op de radio altijd al zo goed werkten, krijgen een nieuwe dimensie doordat de luisteraar nu de regie krijgt over het moment en de setting van het luisteren”, aldus Moerland. „Podcast presenteert geen resultaten, maar laat het journalistieke proces zien, het vragen, het groeien van inzicht, de selectie, de zijwegen ook, en de twijfels.”

Oudste radioprijs van Nederland

De winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon voor beste radio- of podcastprogramma wordt ieder jaar gekozen door een panel van radiocritici en mediajournalisten. Net als voorgaande jaren stond de jury van de oudste radioprijs van Nederland onder leiding van Vincent Bijlo. Door zijn werk als radiocommentator bij NRC heeft Bijlo niet meegestemd. De overige negen juryleden waren onder anderen Paul van der Lugt (oud-directeur RTV Utrecht), Arjan Snijders (mediajournalist en radio-dj) en Jan Emous (oud-radiomaker en blogger).

Vorig jaar ging de Zilveren Reissmicrofoon naar de NTR-podcast Virus Verhalen, een verzameling verhalen over de invloed van het coronavirus op het dagelijks leven. De podcast van radiomaker Heleen Hummelen „neemt ons mee op een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland”, aldus het juryrapport. In de jaren daarvoor ging de onderscheiding naar radiopresentatrice Mieke van der Weij (NOS, Omroep Max, 2019), Vroege Vogels (BNNVARA, 2018) en Argos (VPRO, 2017).

De Zilveren Reissmicrofoon werd in 1966 voor het eerst uitgereikt aan Gerard Hulshof. Hij nam de prijs in ontvangst voor onder meer het opzetten van radiozender Hilversum 3 en het programma dat daarop als eerste werd uitgezonden. Sinds 1975 wordt de onderscheiding uitgereikt door de Stichting Nipkow, ook verantwoordelijk voor de Zilveren Nipkowschijf, de oudste televisieprijs van Nederland. De Zilveren Reissmicrofoon is vernoemd naar de Hongaarse uitvinder Eugen Reisz, die de kwaliteit van microfoons in 1924 flink verbeterde.