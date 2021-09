Ministerie wilde advies minder vlees te eten niet in campagne

De overheid wilde in 2019 het advies om minder vlees te eten niet specifiek in een voorlichtingscampagne hebben, omdat dit ‘politiek gevoelig’ zou liggen. Dat blijkt vrijdag uit documenten (pdf) die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft opgevraagd.

In 2019 begon de publiekscampagne Iedereen doet wat, waarmee de overheid burgers wilde motiveren zelf iets te doen tegen de opwarming van de aarde. In tv- en radioreclames werden tips gegeven om huizen te isoleren, auto’s te delen en warmtepompen te installeren. Wakker Dier concludeert in een analyse van het 153 pagina’s tellende Wob-document dat er bij de voorbereiding van de campagne ook sprake was het advies om minder vlees te eten toe te voegen, maar dat dit is uiteindelijk gesneuveld.

In correspondentie tussen ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gesproken over „een politiek erg gevoelig onderwerp”. Het eerste concept zou „wellicht gevoeligheden voor de sector bevatten”. „We willen niet expliciet minder vlees communiceren”, zo staat in het document.

Belevingswereld

De betrokken ministeries laten in een gezamenlijke reactie weten dat in 2019 klimaatverandering voor „veel mensen nog een stuk verder af stond van hun belevingswereld” en dat er daarom destijds gekozen is voor „kleine, laagdrempelige aanpassingen” die „een brede groep mensen aanspreekt”. De ministeries laten weten dat „het eten van ‘minder vlees’ een maatregel was die controverse opriep”. In de verklaring wordt benadrukt dat de campagne nog steeds loopt, meerjarig is en dat er „met regelmaat nieuwe onderwerpen worden toegevoegd”.

„We hebben redenen om aan te nemen dat we niet alle documenten die hierover gaan gekregen hebben”, laat Anne Hilhorst van Wakker Dier weten. Zo zou er in de stukken verwezen worden naar andere correspondentie die niet bij het document zitten. „In de documenten die we wel hebben is bovendien veel informatie weggelakt.” De dierenwelzijnsorganisatie is een beroepszaak gestart om de ontbrekende informatie alsnog boven tafel te krijgen. „Wij willen vooral weten of de keuze van de overheid [om het eten van minder vlees niet in de campagne op te nemen] gestuurd werd door een lobby.”