Libanon heeft na dertien maanden weer een regering

Libanon heeft na een politieke impasse van dertien maanden een nieuwe regering. Dat heeft de secretaris-generaal van de ministerraad Mahmoud Makkieh vrijdag bekendgemaakt, aldus internationale persbureaus. De nieuwe premier is Najib Mikati, zakenman, soennitische moslim en een van de rijkste mensen van het land. Hij is bovendien geen onbekende: Mikati was in 2005 en van 2011 tot 2013 ook premier van Libanon. Het nieuwe kabinet, met daarin slechts één vrouw, vergadert maandag waarschijnlijk voor het eerst.

Libanon had geen functionerende regering sinds de vernietigende explosie op 4 augustus vorig jaar in de haven van hoofdstad Beiroet. Die ramp kostte aan zeker tweehonderd mensen het leven. Voor veel Libanezen was de explosie het dieptepunt van jarenlang politiek wanbeleid in het land. In de daaropvolgende dagen braken dan ook massale protesten uit die leidden tot de val van het kabinet van premier Hassan Diab. Hierna konden politiek leiders het lange tijd niet eens worden over de vorming van een nieuwe coalitie.

Volgens persbureau Reuters volgde de doorbraak vrijdag na bemiddeling van onder meer Frankrijk. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft de Libanese politiek leiders de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen tot het vormen van een regering en een einde te maken aan wat hij „opzettelijke obstructie” noemt, die het land naar de ondergang zou drijven.

Libanon verkeert sinds 2019 in een zware economische crisis, volgens de Wereldbank een van de ergste in de moderne tijd. Het instituut schat dat het reële bbp in 2020 met 20,3 procent is gekrompen, na een krimp van 6,7 procent in 2019. Ruim de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, de koopkracht daalt en de werkloosheid neemt toe.

