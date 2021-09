Kwart starters stelt samenwonen of kinderen uit door woonsituatie

Een kwart van de starters op de woningmarkt stelt samenwonen of het stichten van een gezin uit, omdat naar eigen idee hun woonsituatie daar niet geschikt voor is. Bij doorstromers geldt dat voor ongeveer 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van ING dat vrijdag is gepubliceerd.

Een op de vijf van de starters geeft aan door de krapte op de woningmarkt helemaal niet zelfstandig te kunnen wonen. Een even groot aantal zegt dat hun huidige woonsituatie financieel niet houdbaar is. Daarnaast maakt 60 procent van de starters zich door de sterk gestegen prijzen van de afgelopen periode zorgen of ze een koopwoning kunnen betalen. Een op de drie starters verwacht langer dan anderhalf jaar te moeten zoeken naar een huis, doorstromers denken daar ongeveer een jaar voor nodig te hebben.

Als de zoektocht na een jaar niets oplevert, houdt bijna de helft van de doorstromers het definitief voor gezien. Ongeveer een derde van hen gaat op zoek naar een huurwoning, bijna een vijfde blijft in de huidige woning. Starters houden hun zoektocht naar een huis langer vol: een derde geeft het na een jaar op, waarbij 23 procent naar een huurwoning gaat zoeken en 10 procent de huidige woonsituatie accepteert. Voor het onderzoek werden 1.100 woningbezitters en starters ondervraagd.

In Amsterdam staat zondag 12 september een demonstratie gepland om aandacht te vragen voor de crisis op de woningmarkt. De organisatoren vinden de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te lang, de huurprijzen in de vrije sector te hoog en koophuizen te duur. De demonstratie zou in eerste instantie op de Dam zijn, maar is verplaatst naar het Westerpark, omdat er een grote opkomst verwacht wordt. Op 23 oktober volgt een protest in Rotterdam.

