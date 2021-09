Kunstcentrum België verwijdert beeld Jan Fabre wegens #MeToo-klachten

Het beeld van Jan Fabre op het dak van kunstcentrum De Singel in Antwerpen komt niet meer terug. Het bestuur laat vrijdag aan de Belgische krant De Standaard weten dat het centrum het beeld niet meer terugplaatst op het dak vanwege „een hernieuwde visie op het beeldenpark”. Fabre kwam in 2018 in opspraak vanwege seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Directeur Hendrik Storme vindt dat de „de klachten tegen Jan Fabre” ervoor zorgen dat het beeld op de school niet op de juiste plek staat.

Het beeld genaamd De man die de wolken meet werd in het voorjaar al weggehaald voor een restoratie van de gevel van het kunstcentrum. Na vragen of het beeld nog terug zou komen, verklaarde het bestuur dat het werk in langdurig bruikleen was geweest, en dat het nu teruggegeven werd aan de kunstenaar. Storme legt uit dat het beeld van Fabre minder relevant is dan voorheen. Zo staat het standbeeld op verschillende publieke plaatsen waardoor de „uniciteit” volgens hem weg is. Daarnaast vindt de directeur het niet passend dat de kunstenaar zichzelf met het beeld verheerlijkt. In het centrum zit onder meer een kunstschool.

In 2018 waren er voor het eerst klachten aan het adres van Jan Fabre toen twintig dansers, ex-medewerkers en oud-stagiairs hem in een open brief beschuldigden van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. In juni dit jaar werd bekend dat Fabre gedagvaard wordt voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding. Op 21 september wordt deze rechtszaak ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen.