Huidige balans lijkt van korte duur

Al wekenlang zit er nauwelijks beweging in de coronacijfers. Op 10 september vorig jaar lagen er 161 Covid-patiënten in het ziekenhuis. Dit jaar, op exact dezelfde dag, zijn het er 673 – en dat aantal wil maar niet dalen. Sinds begin augustus schommelt het aantal patiënten in het ziekenhuis tussen de 650 en 700. Het aantal dagelijks gemelde positieve tests blijft ook hangen op rond de 2.500 – het stijgt niet, het daalt nauwelijks nog.

Er is, zo zegt een woordvoerder van het RIVM, nu een balans tussen het effect van vaccineren, dat het aantal besmettingen en met name ziekenhuisopnames drukt, en de versoepelingen, waardoor er juist meer besmettingen ontstaan. Dat evenwicht is opmerkelijk: het Outbreak Management Team verwachtte in augustus nog dat de stijgende vaccinatiegraad het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames naar beneden zou duwen. Sindsdien hebben met name veel jongeren een tweede prik gekregen, maar het effect op de coronacijfers valt tegen, van een duidelijke dalende trend is geen sprake.

Na de enorme besmettingsgolf in juli valt het aantal ziekenhuisopnames mee. Met ruim 200 Covid-patiënten op de IC zijn de aantallen een stuk lager dan bijvoorbeeld eind april, toen er nog 800 Covid-patiënten op de IC lagen. Toch is de druk op de ziekenhuizen hoog, onder meer door personeelsproblemen en de vele operaties en behandelingen die moeten worden ingehaald. Het is op dit moment voor veel ziekenhuizen „pompen of verzuipen om zowel de gewone ziekenhuiszorg te leveren als de stevige aantallen Covid-patiënten te verzorgen”, schrijft David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderlandziekenhuis, in een open brief aan het kabinet. Hij vreest dat het aantal Covid-patiënten de komende maanden weer verder gaat stijgen, waardoor patiënten wier behandeling al een tijdlang wordt uitgesteld nog langer moeten wachten.

De balans tussen vaccinatie en versoepelingen die de coronacijfers nu stabiel houdt, blijft waarschijnlijk niet lang meer bestaan. Het corona-seizoen breekt binnenkort weer aan – in het najaar gedijt het virus een stuk beter dan in de zomer. En er staan bovendien nieuwe versoepelingen op de agenda. Vorige maand kondigde het kabinet aan dat de anderhalve meter in september waarschijnlijk wordt afgeschaft, net als de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het advies om thuis te werken. Het kabinet stelde destijds dat het afhankelijk was van de ontwikkeling van de coronacijfers of de versoepelingen daadwerkelijk door zouden kunnen gaan. Bronnen rond het kabinet gaan ervan uit dat de versoepelingen vanaf 25 september daadwerkelijk ingaan, zeggen ze tegen NRC.

Het kabinet twijfelt wel over het afschaffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer – die maatregel blijft waarschijnlijk overeind. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit, dan volgt ook een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA).

Knauw voor de modellen

In hoeverre de versoepelingen daadwerkelijk problemen zullen opleveren is moeilijk te voorspellen. De modellen van het RIVM lieten in juli nog nauwelijks een toename van het aantal ziekenhuisopnames zien als in september alle maatregelen zouden worden losgelaten. Er zijn wel enorme onzekerheidsmarges: zo zijn er óók scenario’s waarin er een enorme opnamegolf komt, hoewel die niet het meest voor de hand liggen.

Maar het vertrouwen in de modelberekeningen heeft de afgelopen maanden een stevige knauw gekregen – ook binnen het OMT. Toen eind juni het nachtleven in de horeca weer openging, voorspelde het model wel een stijging van het aantal positieve gevallen, maar zo’n enorme stijging als er uiteindelijk kwam, was niet voorzien. Later voorzagen de modellen een daling in het aantal ziekenhuisopnames in augustus. Ook die kwam er niet.

Uitbundig gefeest

Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM, stelde eerder dat zijn modellen het uitbundige gefeest in juli niet hadden voorzien – hij was uitgegaan van een vergelijkbare situatie als vóór corona. Het gedrag van mensen na versoepelingen is blijkbaar moeilijk te voorzien.

Daarnaast is de situatie complexer geworden: recent wetenschappelijk onderzoek heeft flinke gaten geschoten in het idee dat vaccinatie ook bij de Deltavariant nog in hoge mate beschermt tegen besmetting en overdracht van het virus. Daardoor kunnen mensen zonder enige vorm van immuniteit toch nog razendsnel besmet raken. Dat zijn er volgens het RIVM nog heel wat: zo rond de twee miljoen mensen zijn niet gevaccineerd én hebben nog geen natuurlijke immuniteit opgebouwd. Dat zou kunnen leiden tot 16.000 tot 22.000 ziekenhuisopnames.

Twee landen kunnen worden gezien als het voorland voor Nederland: het Verenigd Koninkrijk en Israël liepen lange tijd ver vooruit met de vaccinatiecampagne. Het beeld is daar wisselend. In het Verenigd Koninkrijk werden de meeste coronamaatregelen in juli opgeheven en sindsdien neemt het aantal ziekenhuisopnames maar mondjesmaat toe. In Israël moesten afgelopen zomer juist maatregelen worden aangescherpt nadat het aantal Covid-patiënten dat moest worden opgenomen stevig was gestegen. Dat land is ook begonnen met de hele bevolking een derde inenting te geven. Sinds vorige week daalt het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames er weer.