Hoekstra: medisch-ethische thema’s zorgen niet voor problemen in formatie

Medisch-ethische thema’s hoeven voor het CDA geen problemen op te leveren in de formatiegesprekken. Dat zegt CDA-leider Wopke Hoekstra vrijdag in reactie op een resolutie van een groep kritische CDA’ers die vindt dat hun partij „geen compromissen kan sluiten” over de voltooidlevenwet van D66. Hoekstra vindt echter dat Kamerleden individueel een keuze moeten kunnen maken in de Tweede Kamer over voorstellen gerelateerd aan de medische-ethiek. Dat noemt hij een „te verdedigen lijn”, meldt persbureau ANP.

De kritische CDA’ers noemen de voltooidlevenwet „onverenigbaar” met de grondbeginselen van de christendemocraten. Daarom willen ze dat hun partij er alles aan doet om de invoering van het voorstel in een volgend kabinet tegen te houden. Het bestuur van het CDA heeft de resolutie al goedgekeurd en naar verwachting zullen de leden er zaterdag op het partijcongres mee instemmen.

Het voorstel zorgt mogelijk voor extra complicaties in de formatiegesprekken, omdat D66-leider Sigrid Kaag al heeft laten dat ze zich niet wil toeleggen op medisch-ethische afspraken in een regeerakkoord. Ondanks de druk vanuit zijn eigen achterban, denkt Hoekstra niet dat die de gesprekken met Kaag bemoeilijkt. „Geen sprake van”, reageert hij op een vraag.

D66 diende vorig jaar de voltooidlevenwet in. Daarmee krijgen ouderen boven de 75 jaar de mogelijkheid om uit het leven te stappen, ook als ze niet ernstig ziek zijn. De partij wil dat de Tweede Kamer de komende regeerperiode over het voorstel stemt. In het huidige demissionaire kabinet botste D66 geregeld met de ChristenUnie over medische ethiek, mede daarom wil Kaag in een nieuw kabinet niet met die partij samenwerken.

