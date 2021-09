Het effect van de ambitie om wereldkampioen te worden

De laatste prestaties en resultaten van het Nederlands elftal hebben weer laten zien dat er genoeg in huis is om groot te dromen. De top van Europa steunt op onze centrale verdedigers. Virgil van Dijk, de beste, en de andere centrale verdedigers Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt, behoren tot de basisspelers van Liverpool, Internazionale en Juventus. Op het middenveld hebben we Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen die kwaliteit en ervaring hebben. FC Barcelona, Ajax en Paris Saint-Germain laten zich leiden door onze middenvelders. Dan hebben we Memphis Depay. De speler die vers bloed voor Ronald Koeman bracht bij Barcelona en zijn groei doortrekt bij het Nederlands elftal. Hij is de extra waarde waarin Barcelona gelooft. Het zou een goed idee zijn als wij dat ook doen als supporters van het Nederlands elftal.

Er zijn nog meer spelers die in het buitenland op hoog niveau spelen en mijn overtuiging versterken dat er genoeg spelers zijn met ervaring en talent die op dit moment tot de Europese top behoren. Er kan met ambitie naar het komende WK worden gekeken.

Om te winnen moet er geloof zijn. Dat betekent zelfvertrouwen kweken om het maximale uit ieder aspect te halen dat nodig is om wedstrijden te kunnen winnen. Van bondscoach Louis van Gaal verwacht ik dan ook dat hij de juiste plek voor de spelers zal vinden en technisch/tactisch het team goed voorbereidt.

Maar er moet toch nog een ander ingrediënt bij, om het compleet te maken. De durf om deze ambitie uit te spreken is zeer belangrijk. Vooral binnenskamers. Realistisch zijn is vanzelfsprekend, maar de spelers, de technische staf en al het personeel rond het Nederlands elftal moeten begrijpen wat het doel is. De mentaliteit om met niets minder dan die gouden beker naar huis te komen en geschiedenis te schrijven. Realistisch is ook het feit dat we niets onder hoeven te doen voor landen als Spanje, Engeland, Italië, België, Brazilië en Duitsland.

Zonder dit als duidelijk doel te stellen wordt er onbewust een hindernis gecreëerd voor het laten uitkomen van deze droom. Dromen, doelen stellen, strategie bepalen en dan hard werken om de strategie uit te voeren. Als de doelen duidelijk zijn kan de omgeving er ook naar leven en kan er een echt diep geloof ontstaan. Wanneer er hoog geschoten wordt kunnen we sterren bereiken die voor de laagschieters onzichtbaar zijn.

Ambitie geeft kracht wanneer het een beetje tegenzit. Het geeft je een duidelijk gevoel over je eigen kunnen. Het zorgt voor meer respect van de tegenstander en de gehele organisatie eromheen. Wanneer iedereen weet dat je kampioen wilt worden, en je hebt spelers in je ploeg zoals die van het Nederlands elftal, dan weet ik zeker dat het serieus zal worden genomen, en het een psychologisch voordeel voor de Oranje-spelers is. Een hecht team maakt het verschil. Er ook nog ambitie aan toevoegen, en het durven uitspreken, zorgt ervoor dat er geen limiet meer is aan onze mogelijkheden.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.