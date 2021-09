Europese Commissie: staatssteun van 900 miljoen euro aan Alitalia was illegaal

Luchtvaartmaatschappij Alitalia moet 900 miljoen euro aan van de Italiaanse overheid ontvangen staatssteun terugstorten. In 2017 werd dit bedrag verstrekt als overbruggingslening. Volgens de Europese Commissie betrof dit staatssteun en is daarbij niet voldaan aan de Europese staatssteunregels. Dat heeft het orgaan vrijdag bekend gemaakt.

De Commissie stelt dat de Italiaanse overheid niet vooraf had ingeschat hoe groot de kans was dat Alitalia de lening met rente kon terugbetalen. „Geen enkele geldschieter zou op dat moment een lening hebben verstrekt aan Alitalia, waardoor het geldbedrag neerkomt op staatssteun”, aldus de Commissie. Zo lijdt Alitalia al sinds 2008 elk jaar verlies. Pogingen tot hervormingen binnen het bedrijf zijn altijd mislukt. Alitalia is sinds 2017 technisch failliet en gaat in oktober op in de nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij Italia Trasporto Aereo (ITA).

Ondertussen was er sinds 2008 geen plan om het bedrijf weer winstgevend te maken of het te liquideren. De leningen van de Italiaanse overheid konden dus nooit terugbetaald worden, stelt de Commissie. Daardoor kon het bedrag niet worden goedgekeurd als reddingssteun – daarvoor voldeed het niet aan de Europese staatssteunregels voor ondernemingen in moeilijkheden. De Commissie oordeelt dat de leningen Alitalia een oneerlijk voordeel gaven tegenover de concurrenten.

Opvolger

De Europese Commissie bekeek ook of ITA gezien kan worden als de economische opvolger van Alitalia en dus verantwoordelijk kan worden gehouden voor het terugbetalen van de 900 miljoen euro. De Commissie laat weten dat dit niet het geval is, met als reden dat er een duidelijke breuk te zien is tussen de bedrijven, de zogenoemde „economische discontinuïteit”. Wel neemt ITA een aantal delen van Alitalia over, zoals een gedeelte van de luchtvloot of een paar van de start- en landing-slots op vliegvelden.

De Italiaanse overheid injecteert ook een bedrag van 1,35 miljard euro in ITA, verdeeld over de komende drie jaar. Dit bedrag keurt de Commissie wel goed, omdat het „marktconform is en dus geen staatssteun vormt”. Zo heeft ITA een levensvatbaar bedrijfsplan met duurzame kosten en personeel. Dit werd ook bevestigd door onafhankelijke deskundigen, staat in het onderzoek.

