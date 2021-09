Een minderheidskabinet: waarom eigenlijk niet?

Goed, een minderheidskabinet dus. Dat wordt in Den Haag, na een half jaar vruchteloze gesprekken en verstoord geraakte verhoudingen, voor nu als enige mogelijkheid gezien om Nederland weer een regering te geven. Informateur Mariëtte Hamer moest constateren dat haar opdracht om tot een meerderheidscoalitie te komen was mislukt. Bij de zes partijen die na de verkiezingen van maart voor regeringsdeelname in aanmerking kwamen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie – was onvoldoende bereidheid dat met elkáár te doen.

Dus werd Hamers advies: laat een nieuwe informateur dan maar de mogelijkheden voor een minderheidskabinet onderzoeken. Met als logische kern de tripartite van VVD, D66 en CDA – of alleen twee van die drie. Het is de laatste optie vóór de ultieme nederlaag na een stroef formatieproces: nieuwe verkiezingen.

Voor veel politici is een minderheidskabinet óók een nederlaag. Het zou niet passen in de Nederlandse politieke traditie. Hoe groot de verschillen tussen links en rechts ook zijn, en tussen conservatief en progressief, in de Nederlandse politiek lukt het volgens het Haagse cliché altijd om ‘er samen uit te komen’.

Bij een minderheidskabinet, zo is de vrees, staan coalitie en oppositie elkaar gedurende een regeerperiode nog veel harder naar het leven dan bij een kabinet dat op voorhand een meerderheid in het parlement heeft. Dat maakt het landsbestuur er niet stabieler op. Zeker als er in crisissituaties zware en controversiële besluiten moeten worden genomen. Dan zul je zien – nog zo’n Haagse wijsheid – dat oppositiepartijen die voor een meerderheidsbesluit nodig zijn ‘geen verantwoordelijkheid nemen’.

Negatieve sentimenten

Traumatisch schoolvoorbeeld: de PVV die als gedoogpartner van Rutte I in 2012 boos wegliep uit de crisisbesprekingen over bezuinigingen in het Catshuis. Het minderheidskabinet van VVD en CDA viel. Als Mark Rutte met Geert Wilders debatteert, draagt hij het hem nog altijd na.

De keuze van de VVD-leider om Johan Remkes te vragen als nieuwe informateur, duidt erop dat Rutte niet meer zo afkerig is van een minderheidskabinet. Remkes breekt er al jaren een lans voor.

Hij schreef daarover al eens „een aantal behartenswaardige opmerkingen”, zei Remkes op zijn eerste persconferentie als informateur. Hij verwees naar zijn uitputtende advies uit 2018 over modernisering van het parlementaire stelsel. Daarin oordeelde hij dat de „negatieve sentimenten” over het minderheidskabinet – gevoed door de val van Rutte I – niet terecht zijn. Dat premier Rutte vervolgens jarenlang heeft samengewerkt met tal van „constructieve oppositiepartijen”, toonde volgens Remkes dat er „juist wel goede ervaringen” zijn met regeringen die zonder meerderheid in de Eerste Kamer de facto als een minderheidskabinet opereerden.

Met negentien fracties is er juist grotere kans op consensus Mariken van der Velden universitair docent politieke communicatie

Remkes gaf in 2018 een aantal argumenten die, nu de roep klinkt om een nieuwe politieke bestuursstijl, uiterst actueel lezen. Met minderheidskabinetten komt volgens de bestuursveteraan van de VVD „de controlerende rol van het parlement beter uit de verf”. En: de verhouding tussen regering en Kamer wordt „dualistischer”. Met vooruitziende blik constateerde Remkes dat het proces van „politieke versnippering” de opties voor een minderheidskabinet eerder in beeld brengt, omdat „het steeds lastiger wordt om stabiele meerderheidscoalities te vormen”.

Politieke wetenschappers zijn het met Remkes eens. „In dit politieke landschap blijken juist meerderheidscoalities wankel”, zegt Gerrit Voerman, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Dus moeten we echt eens aan andere vormen gaan denken. Minderheidskabinetten blijken te hebben gewerkt, ook in Scandinavië met een soortgelijk parlementair stelsel. Dus waarom proberen we het níét?”

Kans op consensus

Volgens Mariken van der Velden, universitair docent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit, heeft een minderheidskabinet voordeel van de vele kleine partijen in de Tweede Kamer. „Met negentien fracties is er juist een grotere kans op consensus. Per onderwerp zullen er, linksom of rechtsom, heus voldoende Kamerleden een regeringsvoorstel willen steunen. Ze hebben in elk geval de kans om daar in het debat invloed op uit te oefenen.” Bijgevolg, zegt Van der Velden, zullen kiezers van alle partijen zich „beter vertegenwoordigd voelen in de politieke arena dan nu.”

Professor Voerman verbindt een nadrukkelijke voorwaarde aan het succes van een minderheidscoalitie: oppositieleden moeten niet verschillende onderwerpen aan elkaar gaan knopen. „Een minderheidskabinet functioneert bij de gratie dat een partij bij bepaalde dossiers ‘nee’ kan zeggen, zonder de handen van andere dossiers af te trekken.” Dan krijg je de klassieke uitruil die recente regeerakkoorden zo onwrikbaar hadden gemaakt. De resolutie op het CDA-congres van deze zaterdag is dan ook een voorbeeld van hoe het niet moet: die verbindt steun aan een kabinet aan het schrappen van de voltooidlevenwet van D66.