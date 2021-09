Deze Siberische paleontoloog runt een prehistorische dierentuin vol wolharige dieren

‘Let maar niet op de rommel, ik moet hier nodig opruimen”, verontschuldigt Valeri Plotnikov zich, terwijl hij een enorme mammoetschedel aan de kant rolt. Als de Siberische paleontoloog de beijsde deur van zijn vrieskamer opent, walmt een doffe stank van half vergaan, millennia oud, bevroren dierenvlees naar buiten. Binnen in de kleine ruimte valt het daglicht via een klein raampje naar binnen.

Uit een berg stinkende, in plastic gewikkelde huiden, botten en vleeshompen steekt een spierwitte tand omhoog. Tegen de muur leunt Yuka, een 39.000 jaar oude wolharige babymammoet die in 2010 wereldnieuws werd. Ze houdt haar slurf fier in de lucht, alsof ze zo de Jakoetse zomer in wil stappen.

De 41-jarige Valeri Plotnikov is paleontoloog bij de Academie van Wetenschappen van Jakoetsk, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Sacha in het noordoosten van Siberië. Hier, in zijn bescheiden onderzoeksruimte op een industrieterreintje in een buitenwijk, bewaart en onderzoekt hij resten van alle soorten dieren die de dooiende permafrost uitspuwt. Bizons, elanden, wolven, mammoeten in alle soorten en maten. Sinds eind vorig jaar mag hij een vrijwel intacte wolharige neushoorn tot zijn collectie rekenen.

Tienduizenden jaren lagen de spectaculaire schatten opgeslagen in de dikke laag permafrost die Jakoetië, een regio zo groot als India, bedekt. In de wintermaanden daalt de temperatuur hier makkelijk tot min 60 en verder. Maar onder druk van klimaatverandering wordt de regio de laatste jaren steeds vaker geplaagd door hitte, wat leidt tot een gestage dooi van de permafrost. Uit die brij rottende vegetatie stijgen methaan- en andere broeikasgassen op, die de temperatuur nog sneller doen stijgen dan elders.

Ook de welpjes Boris en Sparta maken deel uit van Plotnikovs prehistorische dierentuin. De babyholenleeuwtjes werden in 2017 en 2018 gevonden in het stroombekken van de Semujeljach rivier. Boris, vernoemd naar de lokale mammoetjager die hem vond, stierf ruim 43.000 jaar geleden. Een jaar later werd, slechts vijftien meter verderop in de eindeloze taiga, het 28.000 jaar oude welpje Sparta gevonden.

Scherpe tandjes

„Die vondst was een fantastisch geluk”, zegt Plotnikov terwijl hij de in plastic gewikkelde beestjes uit een blauw-wit vrieskistje vist en behoedzaam op zijn onderzoekstafel legt. Begin augustus publiceerde hij samen met collega-wetenschappers een eerste voorlopige studie naar de twee welpjes in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Quaternary.

Naast elkaar, op het zwarte kleed van de onderzoekstafel, lijken de gemummificeerde leeuwtjes in diepe slaap verzonken. En waarschijnlijk waren ze dat ook toen ze stierven. Sparta heeft haar ogen gesloten, de pluizige pootjes opgetrokken. In haar halfopen bek zijn de kleine, scherpe tandjes goed te zien. „Sparta zou wel eens het best bewaarde dier uit de ijstijdperiode kunnen zijn dat ooit gevonden is!”, twitterde de Noorse Academie voor Wetenschappen enthousiast. In 2015 werden er ook al twee welpjes gevonden, maar niet in zulke goede staat.

De fossiele resten van het welpje Sparta. Foto Reuters

Holenleeuwen (Panthera spelaea) leefden van het midden tot het late pleistoceen op het Euraziatische continent. Ze zwierven tot hun uitsterven, zo’n 14.000 jaar geleden, rond in Europa, Noord-Amerika en in het uiterste oosten van Rusland. Of holenleeuwen in groepen leefden, is volgens Plotnikov niet zeker. Natuurlijke vijanden, zoals de hyena voor de moderne Afrikaanse leeuw, hadden ze waarschijnlijk niet. „Tenminste, we hebben hier in Jakoetië nog geen hyena’s gevonden”, lacht Plotnikov. Maar, zo legt hij uit, een drachtig vrouwtje zou sowieso de troep hebben verlaten, om haar kroost te beschermen tegen de moordzucht van soortgenoten.

Hoe de bijna puntgave diertjes aan hun einde zijn gekomen, is onduidelijk. Maar de wetenschappers gaan ervan uit dat beide leeuwtjes, die zo’n anderhalve maand in leeftijd schelen, in hun hol werden geplet. Ze werden waarschijnlijk bedolven door aarde toen hun moeders even weg waren voor de jacht. „Kijk, Boris is veel erger geplet dan Sparta, zijn organen zijn helemaal vervormd”, laat Plotnikov zien.

Nu het onderzoek naar de buitenkant is afgerond, is de binnenkant aan de beurt. Plotnikov en zijn collega’s hopen vurig in de maag resten van moedermelk te vinden. Aan de hand daarvan zouden zij meer te weten kunnen komen over het dieet van de holenleeuwen en zo over de oorzaak van hun uitsterven.

Puzzelen

Hoewel Siberische wetenschappers als Plotnikov zelf iedere zomer op expeditie gaan en de toendra en taiga in trekken, krijgen ze veel vondsten aangeleverd van lokale Jakoeten. Zo ook het enorme mammoetskelet dat vrijwel de hele vloer van het kleine laboratorium beslaat. Een dag eerder heeft hij het gevaarte in elkaar zitten puzzelen „Geen eenvoudige klus”, lacht hij. De ribben en beenderen liggen keurig in het gelid, maar wie niet uitkijkt struikelt over de voetbotjes bij de deur. De schedel en slagtanden ontbreken. „Die hebben de vinders zelf gehouden voor de verkoop.”

Sinds China in 2017 een verbod instelde op de handel in olifantenivoor, is de markt voor mammoetslagtanden geëxplodeerd. Het mammoetivoor is bijna identiek aan dat van olifanten en wordt vrijwel alleen in Jakoetië gevonden, vertelt Plotnikov. „Je kunt dus wel stellen dat de mammoet de olifant redt van de ondergang.”

De vloek van de mammoet

Voor een gave slagtand tellen Chinese handelaars met gemak tienduizenden dollars neer. Een godsvermogen voor de arme inwoners van de uitgestrekte en zeer dun bevolkte en ijskoude regio, vertelt Plotnikov.

De hoop op een financiële klapper drijft jongemannen iedere korte zomer de onherbergzame toendravlaktes op. In de dikke laag ontdooiende permafrost zoeken ze soms weken achtereen naar slagtanden. Het zoek- en graafwerk in de eeuwenoude vegetatie is niet alleen fysiek een hachelijke onderneming. Volgens oud Jakoetisch bijgeloof is het universum verdeeld in een boven-, een midden- en een onderwereld. Vroeger geloofden inwoners van de regio, die de middenwereld bewoonden, dat mammoeten onder de grond leefden en met hun gestamp aardbevingen veroorzaakten. Wanneer ze aan de oppervlakte kwamen en de zon zagen, zouden ze sterven. Volgens datzelfde bijgeloof is de vinder van een mammoet gedoemd te sterven. „Dat is de vloek van de mammoet. Maar tegenwoordig is geld belangrijker dan bijgeloof.”

Valeri Plotnikov met een mammoetschedel in zijn kleine onderzoekscentrum op een industrieterrein in Jakoetsk. Foto Eva Cukier

Ook daarbij zijn de inwoners steeds meer gebonden aan moderne wetten en regelgeving, vertelt Plotnikov. „Het leven in het Siberische Noorden is zwaar, met maar twee maanden zomer en daarna maanden van ijzige kou. Ik wil heus niets negatiefs zeggen over de overheid, maar er zijn de laatste jaren erg veel verboden ingesteld. De visvangst, de jacht, overal moeten tegenwoordig vergunningen voor worden aangevraagd. Maar toen waren daar ineens die mammoettanden, die geld opleverden. Je vindt er één, en je kunt een heel jaar toe. Maar dan moet je er natuurlijk wel een vinden”.

En dat is nog niet eenvoudig. Sinds enkele jaren moeten ‘mammoetjagers’ een vergunning hebben en belastingen betalen. Daarnaast hebben ze de wettelijke verplichting om ‘bijvangst’, in de vorm van bizons, mammoeten, neushoorns en ander wolharig spul, aan de wetenschap te overhandigen. Plotnikov rommelt wat in een stellingkast en trekt een stuk bruin ivoor tevoorschijn. „Kijk wat een lelijke tand. Daar hebben zij niets aan, maar voor ons is zo’n tand van groot belang.”

Foto Eva Cukier

Dat de mammoet uiteindelijk het loodje legde, is eveneens te wijten aan een verandering van het klimaat en aan menselijk toedoen. Toen het ijs begon te smelten, de continenten werden gevormd en Amerika en Rusland van elkaar afdreven, bleven de laatste wolharige mammoeten achter op het eiland Wrangel, in de Oost-Siberische zee. Plotnikov: „Door inteelt op het eiland werden ze steeds kleiner, en ze werden bedreigd door allerlei ziektes. Paleo-eskimo’s die het eiland bereikten door kuddes rendieren over het ijs te volgen, maakten een definitief einde aan hun bestaan. Ze joegen op walvissen en zeehonden, maar daar troffen ze ineens mammoeten.”

Wat er na het verdere onderzoek met Boris en Sparta zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Plotnikov hoopt de twee welpjes te ontdooien, te conserveren en ze tentoon te stellen in het nieuwe mammoetcentrum dat in Jakoetsk moet verrijzen. Het plan om een nieuw, geavanceerd onderzoekslaboratorium te bouwen in de stad ligt al sinds 2004 op tafel, maar het is er nog altijd niet gekomen. Tot die tijd moeten Plotnikov en zijn collega’s het doen met hun klein bemeten onderkomen op het industrieterrein, waar een roze pluche olifant de bezoekers begroet. Dat zijn er niet veel, maar ze zijn blij met al het bezoek dat het laboratorium weet te vinden. „Dit zijn belangrijke vondsten. Maar weinig mensen weten ervan, maar ze verdienen de aandacht van het grote publiek.”