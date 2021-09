De steunmaatregelen vervallen. Is de economie daar klaar voor?

Vaarwel TOZO, tot ziens NOW, en TVL: het ga je goed. Nog drie weken en dan vervallen de laatste steunmaatregelen die het inkomen van zelfstandigen, de baan van werknemers en de vaste lasten van bedrijven steunden. Is de economie er klaar voor? Of zijn we straks wel van de intensive care af, maar liggen we nog steeds ‘op zaal’ in het ziekenhuis?

200 % hoger dan in 2019 waren de transacties in dierentuinen en pretparken. 0,5 procentpunt hoger zou de inflatie zijn als huizenprijzen wél worden meegeteld. 4 % of iets hoger of lager, groeit volgens banken de economie dit jaar.

Toen Nederland dit voorjaar uit de pandemie krabbelde, werd een crescendo voorspeld van uitgaven, investeringen en grenzeloos optimisme. De resulterende groeispurt zou een flink deel van de schade van het virus ongedaan maken. Die lezing geldt ook nu nog. Maar er zijn steeds meer kanttekeningen bij te maken. Na de spurt tot aan juni is sprake van een verlies aan momentum. Het producentenvertrouwen is gedaald van een record van 12,3 in juni naar 9,6. De toonaangevende inkoopmanagersindex van het Nevi-instituut piekte in mei op 69,40 – ook een record – maar daalt alweer drie maanden op rij en staat nu op 65,80.

Ook het consumentenvertrouwen kalft weer af. Dat piekte in juni op -3 (en werd dus nooit positief) en was in augustus gedaald naar -6. De enige deelvraag waarop de antwoorden van consumenten nog een beter beeld geven, is die naar het oordeel over het economische klimaat in de afgelopen twaalf maanden. Maar dat kijkt terug, niet vooruit. De bereidheid om grote aankopen te doen is alweer lager dan in april van dit jaar.

Inflatie schiet alsnog omhoog

Tegelijk loopt de inflatie alsnog op, tot 2,4 procent over augustus. Daarbij speelt een prijsstijging van 16 procent bij pakketreizen en 12 procent bij bungalowparken een tijdelijke rol – en dat is straks weer over. De kerninflatie, zonder voedingsmiddelen en energie, is met 1,6 procent nog steeds bescheiden. Dat is een heel contrast met de rest van Europa, waar de inflatie voorlopig nestelt boven de 3 procent.

Het lijkt een kwestie van tijd tot de sterk gestegen prijzen in de industrie hun weg vinden naar de consument – al vangen veel bedrijven de prijzen die zij zelf betalen voor vervoer, energie of grondstoffen, nog steeds op in hun winstmarge. Ook de Europese Centrale Bank leek er donderdag niet helemaal zeker meer van dat de huidige prijspiek snel wegebt.

Het schrikt de voorspellers nog niet af. Rabo denkt dat de economie dit jaar met 4,2 procent groeit, ING houdt het op 4 procent en ABN Amro op 3,9. Het Centraal Planbureau verwacht 3,8 procent economische groei – hoewel die prognose misschien nog iets kan veranderen in de aanloop naar Prinsjesdag, op 21 september.

Faillissementen

De grote vraag blijft of de vaart er voldoende in zit en de economie gezond genoeg is, als een week later de slangetjes en snoertjes van de coronasteun eruitgaan. Een van de gevolgen zou een toename van het aantal faillissementen kunnen zijn. Dat veel bedrijven het niet zouden redden, was aan het begin van de pandemie al de vrees. Maar door de genereuze steunmaatregelen bleef de schok uit. Sterker, de trend daalde, en doet dat nog steeds. Afgelopen augustus werden slechts 99 bedrijven failliet verklaard, schreef de Kamer van Koophandel deze week in zijn trendrapport. In 2019 lag dit aantal elke maand nog tussen de twee- en driehonderd.

Faillissementen vorige maand op dieptepunt

Afgelopen augustus was het aantal faillissementen 29 procent lager dan een jaar eerder. Ook zijn er, door de coronasteunmaatregelen, minder bedrijven die ‘gewoon’ stoppen. Daartegenover staat dat er ook minder starters zijn, vermoedelijk door de krapte op de arbeidsmarkt. Als daardoor lonen stijgen, kiezen meer ondernemers voor een baan als werknemer.

Na 1 oktober is het dan misschien toch echt zover, en gaan we meemaken hoeveel ‘zombiebedrijven’ zich dankzij de steunmaatregelen hebben kunnen redden, maar op zichzelf niet levensvatbaar zijn.

Ook spannend wordt het op de arbeidsmarkt. Terwijl nu nog een grote hoeveelheid vacatures openstaat en de werkloosheid – in een economie waar enkele sectoren nog gesloten of nauwelijks open zijn – laag is, kan dat beeld over een paar weken anders zijn. Werkgevers ontvangen dan geen loonkostensubsidie meer, en zullen dan misschien wél de harde keuzes moeten maken die ze zo lang hebben kunnen uitstellen, zoals over ontslag van personeel.

Bovendien zijn er duizenden zelfstandig ondernemers die hun inkomen niet meer aangevuld krijgen door de TOZO. Die zullen ófwel meer gaan ondernemen, of besluiten voor een baas te gaan werken. Zitten daar genoeg - en de juiste - mensen tussen om de krapte op de arbeidsmarkt wat te verzachten?

Op de wat langere termijn speelt ten slotte nog wat anders. De stand van problematische schulden in Nederland mag nu laag zijn, het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat er na volgend jaar wel degelijk een stijging gaat plaatsvinden als gevolg van faillissementen en ontslagrondes.

Vliegverkeer Schiphol stabiliseert

In aanloop naar de zomer was een flinke groei te zien in het aantal vluchten van en naar Schiphol. Dat aantal dat stabiliseerde zich de afgelopen maanden op grofweg tweederde van het niveau in 2019. Nu de zomer voorbij is, rijst de vraag: blijft het op dit niveau, of zullen we weer minder gaan vliegen?

Vertrouwen van consumenten blijft wankel

Het consumentenvertrouwen daalde in augustus opnieuw, tot een score verder onder nul. Op vrijwel alle fronten kalfde het vertrouwen af, van het oordeel over de eigen financiële situatie tot de bereidheid om grote aankopen te doen. Dramatisch is het nog niet, maar dat het vertrouwen deze zomer per saldo nooit positief is geweest, is wel opmerkelijk.